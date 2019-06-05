Пилы и косилки Husqvarna оккупировали Ботанический сад МГУ

Компания Husqvarna показала новинки в самой известной и старейшей части Ботанического сада страны, в Аптекарском огороде. Husqvarna, мировой бренд садовой техники, отмечает 330-летний юбилей компании и 27 лет пребывания на рынке в России. За это время компания прошла долгий путь от производства мушкетов и швейных машин до самых современных инструментов для леса, парка и сада. Кроме того, Husqvarna отмечает в этом году еще одну важную дату – 60 лет производства бензопил. В 2019 году активно продолжает расширяется аккумуляторная линейка инструментов, которая пополнилась новыми моделями цепных пил, травокосилок, ножниц для живой изгороди, воздуходувов и газонокосилок. Всего 17 наименований, включая новое зарядное устройство повышенной мощности Husqvarna QC500, работающее на 50% быстрее предыдущей модели, а также ранцевые аккумуляторы Husqvarna большой емкости моделей BLi550X и BLi950X, разработанные специально для профессионального использования для работы без простоев в тяжёлых условиях эксплуатации. Также компания значительно продвинулась вперёд по части разработок бесщеточных электродвигателей собственного производства для аккумуляторной техники.

Ботанический сад МГУ одним из первых в стране перешел на использование аккумуляторной техникой. Сотрудничество старейшего Ботанического сада страны, Аптекарского огорода, с компанией Husqvarna началось еще в 2017 году, когда на территории сада появилась газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310, более известная как «Божья коровка» благодаря своему раскрасу. Husqvarna Automower и сегодня заботливо и эффективно ухаживает за газоном возле Дуба Гофмана и развлекает посетителей своим необычным видом