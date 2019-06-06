Michelin и General Motors готовят революционные шины без воздуха

Мишлен и GM заключили соглашение по разработке безвоздушных шин UPTIS (Unique Punctureproof Tire System) для легковых автомобилей, вывод которых на рынок запланирован в 2024 году. Первые испытания прототипа в реальных условиях будут организованы на электрокаре Chevrolet Bolt EV в Мичигане в этом году. Безвоздушная конструкция революционной шины UPTIS исключает возможность проколов и падения давления.

Для чего это надо? Обычные водители легковых автомобилей будут чувствовать себя безопаснее на дороге, а операторы парков легковых автомобилей смогут сократить простои из-за спущенных шин. Кроме того, такие шины необслуживаемые. Экологи тоже рады – меньше потребность в сырье для колёс, меньше воздействие на окружающую среду.

«Технология UPTIS свидетельствует о том, что цели компании Мишлен относительно экологически безопасных транспортных средств вполне достижимы, — прокомментировал Флоран Менего, Президент Группы Мишлен. — Благодаря сотрудничеству со стратегическими партнерами, такими как компания GM, разделяющими наше стремление к преобразованию сферы мобильности, мы можем формировать будущее уже сегодня».

«General Motors рада тем возможностям, которые предоставляет UPTIS, и мы также рады сотрудничеству с компанией Мишлен над этой революционной технологией. UPTIS идеально подходит для продвижения автомобильной промышленности в будущее и является отличным примером того, как наши клиенты получают преимущества от сотрудничества и создания инноваций с нашими партнерами-поставщиками», — отметил Стив Кифер, вице-президент по международным закупкам и поставкам GM.

Прототип UPTIS – это первый шаг по развитию реализации концепции VISION, представленной на саммите Movin’On в 2017 году. VISION предусматривает четыре основных направления инновационного развития: отказ от воздуха, обмен данными с системами автомобиля, 3D-печать и абсолютная экологичность (использование только материалов из возобновляемых источников или биоматериалов).

Шина UPTIS Prototype создана для современных легковых автомобилей, но при этом она отлично подходит и для новых типов транспортных средств — автопилотируемых, электроприводных, совместного использования и прочих.

Безвоздушные шины UPTIS созданы из новых композитных материалов, которые позволяют выдерживать нагрузки, скорость и динамику современных легковых автомобилей. Эти инновации дают возможность отказаться от традиционной концепции пневматических шин, что является инвестицией в защиту окружающей среды: примерно 200 миллионов шин во всем мире преждевременно выбрасываются из-за проколов, повреждений или неправильного давления воздуха, которое вызывает неравномерный износ.

Надо отметить, что компания Мишлен не одинока в своих разработках. Видимо, идея шин без камер просто витает в воздухе и на рынке колёс в скором времени образуется здоровая конкуренция в этом самом современном сегменте шинной промышленности