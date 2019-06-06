Hyundai Kona стал гибридом

Компания Hyundai пополнила семью европейских вариантов вседорожника Kona гибридной модификацией. Она претендует на роль самой экономичной из тех версий Kona, у которых есть двигатель внутреннего сгорания.

Дебют вседорожника, который позиционируется как более изящный и престижный вариант Hyundai Creta, состоялся еще пару лет назад. В 2018 году Hyundai вывела на рынок Европы полностью электрическую модификацию под именем Kona Electric, а сейчас пришла очередь и гибридной силовой установки.

Состоит она из 1,6-литрового атмосферника семейства Kappa с непосредственным впрыском и электродвигателя, которые совокупно развивают 141 л.с. и 265 Нм крутящего момента, шестиступенчатого робота, а также 1,56-киловаттной батареи. Максимальная скорость гибридной «Коны» – 160 км/ч, а на разгон до 100 км/ч у нее уйдет 11,2 секунды. Неторопливость кроссовера должна компенсироваться его аппетитом: утверждается, что такая Kona способна удовлетвориться 3,9 л бензина на 100 км пробега.

Основным внешним отличием гибридной Hyundai Kona от соратников стали новые колесные диски (от R16 до R18). А для отделки интерьера предложен особый пакет, который сочетает в оформлении глянцево-черные и белые акценты. В список опций, доступных гибриду на европейском рынке, вошли, к примеру, вентиляция передних кресел и подогрев задних, 10,25-дюймовый экран для мультимедийной системы, система превентивного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, а также «ассистент экологичного вождения», способный на основе показаний навигационной системы давать советы по экономии топлива.

Продажи гибридной Hyundai Kona в Европе начнутся в августе нынешнего года. Правда, в одной из стран — Потругалии — под менее внятным и не столь звучным именем Kauai. Все дело в том, что оригинальное имя модели созвучно одному крайне неприличному слову в португальском языке (разница лишь в написании всего одной буквы «к»), а вызывает массу шуток и каламбуров «ниже пояса». Обычно маркетологи во избежание подобных ситуаций тщательно продумывают глобальные названия моделей, поскольку созвучное чему-то плохому или смешному может плохо повлиять на позитивное восприятие продукта и его продажи, и такие примеры широко известны, в том числе и применительно к России. Но в данном случае корейцы, видимо, недосмотрели и потом название для Португалии пришлось в экстренном порядке менять.

Впрочем, в русском языке в данном случае никаких сомнительных созвучий нет, да и вряд ли семейство Cona до России доберется: в нашей стране традиционно сильны позиции вседорожника Creta. Кроме того, уже в следующем году продажи своей кроссоверной новинки того же класса должна начать и марка Kia.

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