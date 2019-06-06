Объявлена цена на кроссовер Suzuki SX4 в уникальном исполнении для России

Кроссовер Suzuki SX4 в специсполнении Tabi powered by Pioneer, созданном специальной для России выпущенный тиражом всего в 50 экземпляров, уже доступен для покупки – с одним из двух моторов на выбор и с разными типами привода.

Как сообщила пресс-служба Suzuki, спецверсия SX4 Tabi powered by Pioneer – это российский проект двух крупнейших японских компаний – автомобильного гиганта Suzuki и мирового лидера по производству аудио оборудования Pioneer. Цена на Suzuki SX4 Tabi начинается от 1 615 990 рублей. Об этом на прошедшей в Москве презентации объявил генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус» Такахаси Юта.

В соответствии с заложенной в него создателями идеей, автомобиль оснащен набором ярких аксессуаров и целым рядом практичных решений для комфортной езды – с акцентом на путешествия за рулем, что и призван подчеркнуть иероглиф Tabi («путешествие» в переводе с японского языка). Соответствующий символ является логотипом особой версии и нанесен на отдельные части кузова и салона автомобиля.

Кроссовер специальной версии доступен в цвете серебристый металлик. Экстерьер Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer отличается от традиционного SX4 наличием заднего спойлера, эффектных боковых молдингов и логотипа спецверсии. Но это еще не все: чтобы путешествующие чувствовали себя еще более уверенно, кроссовер оснащен специально разработанной для него защитой картера двигателя, задними шумоизоляционными подкрылками и защитной сеткой радиатора.

В интерьере вседорожника также фигурирует логотип Tabi – на приборной панели и фирменных ворсовых коврах в салоне и в багажнике. И, конечно же, как можно догадаться по полному названию спецверсии, ее особая отличительная черта – акустическая система серии А от Pioneer. Во фронтальной части установлена компонентная акустика, а в задних дверях – коаксиальная. Динамики Pioneer обеспечивают мощное сбалансированное звучание, не свойственное штатным системам. Отличный звук и высокая надежность достигнуты благодаря использованию высококачественных материалов и особой конструкции динамика. IMPP диффузор из полипропилена инжекционного литья, усиленный углеродом и слюдой, он обеспечивает высокую чувствительность и насыщенные басы. Об уникальности такого SX4 владельцу эксклюзивного кроссовера напомнят, опять же, шильдики Pioneer на решетках передних и задних динамиков.

Также для Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer предусмотрен целый ряд аксессуаров, которые сделают путешествие более комфортным: фирменная спортивная сумка, набор автомобилиста «Премиум» и адаптер для зарядки.

Кроссовер Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer произведен в количестве 50 экземпляров. 25 из них оснащены двигателем объемом 1,6 л и передним приводом, а другие 25 автомобилей – 1,4-литровым турбомотором и полным приводом. Все экземпляры представлены в максимальной комплектации GLX.

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