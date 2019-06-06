Первое официальное фото Kia XCeed: определенно, хорош

Не улеглись еще эмоции, вызванные сообщениями о новейшем компактном городском кроссовере с «молодежным уклоном» Seltos, как компания Kia вновь взбудоражила медиапространство, опубликовав первое фотоизображение новинки (пока лишь в профиль) теперь уже другой ожидаемой новой модели – кроссоподобного хэтчбека XCeed. Фотографию сопровождают комментарии создателей новинки по ее дизайну и характеру.

Автопроизводитель смело заявляет, что «новая модель, которую отличает утонченный современный дизайн, выполненный в стилистике европейских купе, с характерно ниспадающей линией крыши, призвана стать альтернативой традиционным и более крупным внедорожникам».

Разработка XCeed осуществлялась в дизайн-центре Kia во Франкфурте-на-Майне, под непосредственным руководством вице-президента Kia Motors Europe по дизайну Грегори Гийома. Сочетание увеличенного дорожного просвета и установленной ниже подушки сиденья водителя создает более спортивную посадку за рулем по сравнению с типичным кроссовером. Таким образом, на фоне классического хэтчбека водитель XCeed выигрывает за счет лучшей обзорности и возможности ориентироваться в окружающей обстановке.

Kia XCeed, как подчеркивают его создатели, по своему формату и дизайну более эмоционален и динамичен, чем сопоставимые по классу и даже более крупные модели конкурентов. При этом его вместительность и практичность находится на уровне самых популярных в Европе кроссоверов.

Вот что, в частности, рассказал на сей счет операционный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера: «Как динамичный облик, так и ходовые качества Kia XСeed – делают новый кроссовер более привлекательным и желанным, чем его многочисленные конкуренты, в том числе и превосходящие его в размерах. Благодаря тщательно продуманной компоновке, он предлагает подобный эффектный дизайн и меньшие внешние габариты, не вынуждая идти на компромисс в плане вместительности и практичности».

Сообщается также, что официальная премьера Kia XCeed состоится уже совсем скоро – она запланирована на 26 июня 2019 года.

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