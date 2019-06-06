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Новости   6 июня 2019   

Новый Range Rover Evoque в России. Старт продаж и цены

Jaguar Land Rover Россия объявляет о старте продаж нового Range Rover Evoque. Модель доступна в официальных дилерских центрах компании с 6 июня 2019 года. Стоимость Range Rover Evoque на российском рынке стартует от 2 941 000 рублей.

Рекомендованные розничные цены с НДС на новый Range Rover Evoque в рублях:

Range Rover Evoque

Комплектация Standard                  от 2 941 000

Комплектация S                               от 3 337 000

Комплектация SE                             от 3 746 000

Комплектация R-Dynamic S           от 3 471 000

Комплектация R-Dynamic SE         от 3 881 000

Комплектация R-Dynamic HSE      от 4 318 000

Комплектация First Edition             от 4 637 000

 

Range Rover Evoque стал самым инновационным в семействе роскошных британских внедорожников. Модель получила такие революционные функции, как систему «прозрачного капота» Ground View и интеллектуальное зеркало заднего вида ClearSight, способное трансформироваться в цифровой экран. Кроме того, архитектура нового Evoque позволяет интегрировать передовые электрические платформы, в частности теперь модель доступна с 48-вольтовой системой мягкого гибрида (MHEV).

В России новый Range Rover Evoque представлен в комплектациях Standard, S, SE, а также в динамичных версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Кроме того, клиентам доступна специальная версия First Edition


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