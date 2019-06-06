Новый Range Rover Evoque в России. Старт продаж и цены

Jaguar Land Rover Россия объявляет о старте продаж нового Range Rover Evoque. Модель доступна в официальных дилерских центрах компании с 6 июня 2019 года. Стоимость Range Rover Evoque на российском рынке стартует от 2 941 000 рублей.

Рекомендованные розничные цены с НДС на новый Range Rover Evoque в рублях:

Range Rover Evoque

Комплектация Standard от 2 941 000

Комплектация S от 3 337 000

Комплектация SE от 3 746 000

Комплектация R-Dynamic S от 3 471 000

Комплектация R-Dynamic SE от 3 881 000

Комплектация R-Dynamic HSE от 4 318 000

Комплектация First Edition от 4 637 000

Range Rover Evoque стал самым инновационным в семействе роскошных британских внедорожников. Модель получила такие революционные функции, как систему «прозрачного капота» Ground View и интеллектуальное зеркало заднего вида ClearSight, способное трансформироваться в цифровой экран. Кроме того, архитектура нового Evoque позволяет интегрировать передовые электрические платформы, в частности теперь модель доступна с 48-вольтовой системой мягкого гибрида (MHEV).

В России новый Range Rover Evoque представлен в комплектациях Standard, S, SE, а также в динамичных версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Кроме того, клиентам доступна специальная версия First Edition