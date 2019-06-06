242% — рекордный рост продаж компании Geely в России в мае 2019

Компания Geely продолжает динамично развиваться и показывать достойные

результаты продаж: в мае 2019 года в России было реализовано 736

автомобилей. Продажи увеличились на 242% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года (215 единиц). Важно отметить, что 78% (572 единицы)

от общих продаж в мае 2019 года приходится на кроссовер Geely Atlas.

На рост продаж Geely повлиял выход на российский рынок в феврале 2019 года

новой версии популярного кроссовера Atlas с 1,8-литровым бензиновым

двигателем с турбонаддувом. Этот автомобиль по-прежнему остается главным

бестселлером бренда на российском рынке. Более того, в первом квартале

2019 года кроссовер Geely Atlas стал самым популярным китайским

автомобилем в России. Объем продаж модели Atlas в период с января по

май 2019 года составил 2 528 единиц.

Высокие стандарты качества, развитая дилерская сеть, а также взвешенная

ценовая политика компании Geely на российском рынке позволила ей достичь

отметки продаж в 3088 единиц в январе-мае 2019 года, показав рост на 2276

единиц и 280,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года