Компания Geely продолжает динамично развиваться и показывать достойные
результаты продаж: в мае 2019 года в России было реализовано 736
автомобилей. Продажи увеличились на 242% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (215 единиц). Важно отметить, что 78% (572 единицы)
от общих продаж в мае 2019 года приходится на кроссовер Geely Atlas.
На рост продаж Geely повлиял выход на российский рынок в феврале 2019 года
новой версии популярного кроссовера Atlas с 1,8-литровым бензиновым
двигателем с турбонаддувом. Этот автомобиль по-прежнему остается главным
бестселлером бренда на российском рынке. Более того, в первом квартале
2019 года кроссовер Geely Atlas стал самым популярным китайским
автомобилем в России. Объем продаж модели Atlas в период с января по
май 2019 года составил 2 528 единиц.
Высокие стандарты качества, развитая дилерская сеть, а также взвешенная
ценовая политика компании Geely на российском рынке позволила ей достичь
отметки продаж в 3088 единиц в январе-мае 2019 года, показав рост на 2276
единиц и 280,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
242% — рекордный рост продаж компании Geely в России в мае 2019
Компания Geely продолжает динамично развиваться и показывать достойные
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