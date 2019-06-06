Результаты стабильности. Volkswagen демонстрирует рост продаж 3%

Продажи марки Volkswagen стабильно увеличиваются. В мае 2019 года было реализовано 8.704 автомобиля, доля рынка в прошлом месяце достигла 6.5%. За период с января по май продажи увеличились на 3% и составили 40.330 автомобилей (январь-май 2018 года – 39.224 автомобиля). В лидерах традиционно седан локального производства Volkswagen Polo – в мае марка реализовала 4.929 автомобилей, а с начала года клиентам было передано 22.395 автомобилей, что на 3.2% превышает показатели 2018 года (21.697 автомобилей). Российские клиенты все чаще делают выбор в пользу внедорожной линейки Volkswagen. Постоянным спросом пользуется кроссовер Tiguan, который в прошлом месяце приобрели 2.915 покупателей. Кроме того, более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился интерес к флагману Touareg, его выбрали 364 клиента (май 2018 – 216 автомобилей). С апреля модель предлагается в новом исполнении Exclusive с расширенным набором функционального оснащения, а также стильными элементами интерьера и экстерьера. В мае было реализовано 213 автомобилей модели Teramont, с начала года более тысячи клиентов стали обладателями этого семейного внедорожника