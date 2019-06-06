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Новости   6 июня 2019   

Цены на новый кроссовер Haval F7

Во всех официальных дилерских центрах Haval на территории России 6 июня стартовали продажи новой модели — интеллектуального и ориентированного на молодую аудиторию кроссовера F7, который доступен в комплектациях Comfort, Elite и Premium.

 

 

Цены на автомобиль с двигателем 1,5T   

2WD Comfort            1 449 000

2WD Elite                  1 519 000

2WD Premium          1 639 000

4WD Comfort            1 529 000

4WD Elite                  1 599 000

4WD Premium          1 719 000

Цены на автомобиль с двигателем 2,0T   

2WD Comfort            1 549 000

2WD Elite                  1 619 000

2WD Premium           1 739 000

4WD Comfort            1 629 000

4WD Elite                  1 699 000

4WD Premium           1 819 000

 

 

Вне зависимости от комплектации кроссовер представлен в четырех вариантах окраски «металлик»: «Благородный агат» (белый), «Антрацит» (черный), «Платиновый неон» (серый) и «Аквамарин» (синий).

«Автомобильный рынок меняется, сегодня молодые покупатели стремятся к инновационным, надежным и заслуживающим доверия новым продуктам, — отметил Жером Сего, исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус».

 

 

— С Haval F7 мы хотим предложить гораздо больше за меньшую цену, открыть каждому клиенту доступ к инновациям, передовым технологиям, максимальной безопасности и новым впечатлениям от вождения. Например, Haval F7 в базовой комплектации 1.5 GDIT Comfort уже оснащен премиальным интерьером, автоматической коробкой передач и широким спектром функций, включая 9-дюймовый мультимедийный экран, задние датчики парковки, смарт-ключ, подогрев руля и передних сидений, климат-контроль, круиз-контроль и многое другое».

Кроссовер выпускается на заводе Haval под Тулой. Гарантийный срок на F7 составляет 150 000 км пробега или 3 года, в зависимости от того, что наступит ранее


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