Цены на новый кроссовер Haval F7

Во всех официальных дилерских центрах Haval на территории России 6 июня стартовали продажи новой модели — интеллектуального и ориентированного на молодую аудиторию кроссовера F7, который доступен в комплектациях Comfort, Elite и Premium.

Цены на автомобиль с двигателем 1,5T

2WD Comfort 1 449 000

2WD Elite 1 519 000

2WD Premium 1 639 000

4WD Comfort 1 529 000

4WD Elite 1 599 000

4WD Premium 1 719 000

Цены на автомобиль с двигателем 2,0T

2WD Comfort 1 549 000

2WD Elite 1 619 000

2WD Premium 1 739 000

4WD Comfort 1 629 000

4WD Elite 1 699 000

4WD Premium 1 819 000

Вне зависимости от комплектации кроссовер представлен в четырех вариантах окраски «металлик»: «Благородный агат» (белый), «Антрацит» (черный), «Платиновый неон» (серый) и «Аквамарин» (синий).

«Автомобильный рынок меняется, сегодня молодые покупатели стремятся к инновационным, надежным и заслуживающим доверия новым продуктам, — отметил Жером Сего, исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус».

— С Haval F7 мы хотим предложить гораздо больше за меньшую цену, открыть каждому клиенту доступ к инновациям, передовым технологиям, максимальной безопасности и новым впечатлениям от вождения. Например, Haval F7 в базовой комплектации 1.5 GDIT Comfort уже оснащен премиальным интерьером, автоматической коробкой передач и широким спектром функций, включая 9-дюймовый мультимедийный экран, задние датчики парковки, смарт-ключ, подогрев руля и передних сидений, климат-контроль, круиз-контроль и многое другое».

Кроссовер выпускается на заводе Haval под Тулой. Гарантийный срок на F7 составляет 150 000 км пробега или 3 года, в зависимости от того, что наступит ранее