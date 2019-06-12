Юбилейный УАЗ-2206. Большой «Бух»

Один мой очень хороший знакомый однажды сказал: «всё, что мне когда-то было дорого, осталось в ХХ веке». Я понимаю — когда вот так приходится садиться за руль машины, которая, только задумайтесь, была придумана 60 лет назад, подневольно обуревают ностальгические нотки. Иные столько не живут, а если и живут, то вряд ли выглядят так же молодо, как этот лупоглазый, круглощёкий и вообще положительный на вид вездеход. Но вот когда речь заходит о ретро, именно так и есть – всё что дорого его ценителям, всё там, в прошлом. Однако, позвольте… перед вами вовсе не ретроавтомобиль, а техника прямиком с конвейера. На шильдике VIN-код с 2018 годом выпуска, блеск краски, запах нового салона.

Впрочем, в этой «Буханке» от машины 60-летней давности остались только рама с ходовой, да металлическая часть кузова. Начинка изменена очень основательно, и именно она сделала из привычного гудящего и медленно ползающего «бухлобуса» весьма динамичный и даже относительно комфортный микроавтобус на полноценном внедорожном ходу. Для скептиков, которые неминуемо сейчас нагрянут с разумными соображениями об эргономике, безопасности и соответствии нормам Евро замечу, что есть один факт, ставящий этот автомобиль вне конкуренции с любым другим подобным – цена. За 591 767 рублей на рынке нет ни одного нового микроавтобуса вообще, и тем более, с таким внедорожным потенциалом. Столько стоит обычный УАЗ- 2206, двухцветная «юбилейная» версия с хитрым индексом 220695-511-04 на сто тысяч дороже, но тут работают правила ограниченной серии — хотите отличаться, платите. Кстати, машин такой расцветки в серии не существовало, исторически вездеходы красили целиком в защитный или бежевый. Двухцветный юбиляр смотрится красиво, но граница белой и зелёной красок напоминает кардиограмму нездорового сердца. Ну а что до комфорта – вот об этом подробнее.

Вся машина, буквально все её металлические поверхности изнутри оклеены и обложены шумоизоляцией. Порой слой её достигает пяти сантиметров, а колпак капота настолько плотно укутан, что его тяжело поднимать и ещё тяжелее водружать на место. Шумоизоляции очень много, но именно так удалось буквально задавить зудение и вибрации, которыми коробчонка 457-го была всегда знаменита. Нынешний УАЗ 2206 тих настолько, что на холостых в салоне не слышно двигателя. Он, конечно, подвывает при разгоне, но вполне в рамках разумного. Ещё один плюс толстых покрывал повсюду – «Буханка» стала непривычно тёплой. Особенно этому радуется водитель, в былые годы отделённый от улицы 1,5 миллиметрами голого железа. Раньше единственным способом не замёрзнуть зимой был толстенный «намордник» из дерматина на поролоне. Теперь, в XXI век, снаружи ничего вешать не надо, зимой тепло. Летом, правда, жарко – кондиционера нет, но знаменитый отопитель передней части с «выходом в свет» прямиком в набегающий поток воздуха более-менее справляется. Открываем форточки (между прочим, доставшиеся 457-му от ГАЗ-21 «Волга») и наслаждаемся сквознячком…

Мотор – не мотор, зверь под правым локтем водителя! «Буханка» наддаёт так, что половина соседей по потоку остаётся позади. Неожиданно и весело – такой «ветеран», и так стартует. Тут всё понятно – мотор объёмом 2,7 со 112-ю силами поселился под капотом вездехода недавно, это немного дефорсированный ЗМЗ-40911.10, ничего общего с двигателями исторического 457-го не имеющий. На моторе есть место для гидроусилителя, и потому на УАЗ 2206 этот усилитель есть, вместе с травмобезопасной колонкой и новым рулём. Сказать, что он стал удобней нельзя, но по крайней мере руль больше не заваливается к двери и наощупь помягче старого трёхспицевого бакелитового.

Коробка тоже совершенно новая, пятиступенчатая, китайской фирма BAIC, плохо дружащая со своим рычагом. Это и понятно – коробка то практически в салоне, а рычаг – вот он, впереди. Тяги и отдельно стоящий механизм выбора скоростей – всегдашняя «любовь» «Буханок» и здесь сказали своё слово. Попробуй найди третью после второй – придётся подвигать туда-сюда. А ещё больший квест – пятая там, где полагалось быть седьмой. Но всё это меркнет по сравнению с тем, что приходится выделывать водителю УАЗ-2206 ногами. Помните такое упражнение «уголок»? Это когда вися на «шведской стенке» нужно поднять обе ноги одновременно и вытянуть их вперёд.

Так вот, не смотря на новое водительское сиденье с продольной регулировкой, эргономика кабины такова, что ноги водителя буквально висят в воздухе, и чтобы, например, одновременно выжать тормоз и сцепление, нужно это самый «уголок» выполнить в тесной кабине. Иначе как вцепившись в руль сделать такое невозможно, и интенсивное торможение на скорости в УАЗ всегда ещё и элемент спортзала. Что же, «Буханка» — машина сильных, поскольку УАЗ всегда заботится о вашей физической подготовке, лишь бы руль всё это выдержал.

Из прочих заметных изменений водительского места – новое сиденье с подогревом, гораздо более комфортное чем прежние, и приборный щиток, который стал единым. Он откровенно неудобен, дисплей на нём в солнечный день едва различим и старые приборы – четыре маленьких круглых и один большой были гораздо нагляднее. Но один раритетный артефакт перед глазами водителя остался – бачок с тормозной жидкостью по-прежнему болтается в прорези торпедо и органолептический контроль его полноты, как всегда, прост и однозначен.

Скорость. Кажется, это не про УАЗ вообще, но микроавтобус-вездеход легко набирает 130 км/ч по спидометру. Многие, прокатившиеся на юбилейных машинах ругали его за плохую управляемость. Видимо нам повезло – машина немного елозила в границах ряда, но даже на «космических» 130-ти её особо не болтало. Держать «потолок» в «Буханке» долго – утомительное занятие. Комфортный скоростной диапазон на трассе – 80-100, да и расход при этом поменьше. Ещё не предназначенный для скоростей больше «сотни» кузов начинает всячески проявлять свою плохую аэродинамику – свистеть, шипеть и сквозить из каждой малейшей щели – подъёмные стёкла дверей тут по-прежнему уплотняются тканевыми полосками, которые ретроводы с незапамятных времён именуют «бархотками».

Ям и колдобин на этой машине не существует в принципе. Проезд любой неровности лимитирован не столько возможностями машины, сколько, опять-таки, физической подготовкой её пассажиров. Не то чтобы в УАЗ-2206 тряско, но порой может так брыкнуться, что только держись. Правда и масштаб неровностей впечатляет. Это вам не какой-нибудь Hyundai H1 или тем более полноприводный Transporter. Свесов практически нет, база крохотная, колёса огромные, пониженная, парт-тайм. Военный вездеход, даже наряженный в юбилейную ливрею всё равно остаётся военным вездеходом. Точка.

Передохнём и переместимся в салон, за столик, который повинен в происхождении негласного названия вездехода. В салоне семь мягких кресел, масштабная шумоизоляция и три плафона освещения под потолком.

Плафоны по многолетней традиции легкосъёмные и вторят функционалу столика – пить из них не пробовали, но в крайнем случае они могут послужить в деле сокровенного «соображения на троих». Юбилей-же, как не отпраздновать?

Между рядами сидений проход к задним распашным дверкам – удобно перевозить длинномеры, а демонтировав все сиденья получаем грузовой отсек огромной величины. Мало кто представляет себе реальную вместительность салона УАЗ-2206, а ведь он совсем немного недотягивает до кажущейся вдвое большей «Газели».

Когда свет увидела подобная двухцветная версия юбилейного 469-го, машины расхватали очень быстро – сказалась народная любовь к «козликам» и, скорее всего, опять-таки ностальгия людей старшего поколения по тому, что осталось в ушедшем ХХ веке. Но наша машина со сложным индексом 220695-511-04, на мой взгляд гораздо практичнее – и едет лучше, и выглядит занимательнее, и везёт больше. В нынешнем веке, где совершенно другие скорости, правила и отношение к автомобилю вообще, «Буханка», конечно, выглядит пришелицей из прошлого с безумной эргономикой, неуёмным аппетитом и массой компромиссов. Но как ретромашина, номинально соответствующая всем нынешним стандартам, она имеет право на жизнь где-нибудь в провинции, на берегу речки или в лесной глуши. Впрочем, её наивная мордашка так удачно разбавляет поток современных форм и стилей, что многие оборачиваются вслед, а другие, поднимая большой палец, заявляют: «здорово отреставрировал, а покрасил ещё лучше, молодец!»

Текст Евгений Хапов

Фотографии компании-производителя и автора