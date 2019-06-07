 Laurin & Klement. От велосипеда к автомобилю 

История чешской марки началась еще в 1895 году. Друзья Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент всегда увлекались велосипедами, однако качество продукции их не устраивало. Именно поэтому друзья решили заняться выпуском велосипедов собственной конструкции под торговой маркой «Славия».

Компания Laurin & Klement не стояла на месте и в 1899 стала выпускать мотоциклы. Успех не заставил себя долго ждать, потому что победы на международных соревнованиях принесли немалую славу. После мотоциклов Лаурин и Клемент стали пробовать себя в производстве четырехколесного транспортного средства – автомобиля. И в 1905 году появилось первое авто Voiturette Type A, нельзя не отметить его большие продажи и популярность.

Компания росла и развивалась, друзья создали свое акционерное общество, появлялись все новые модели автомобилей. В годы Первой мировой войны компании занималась производством военной продукции.

27 июня 1925 года закончилась история марки L&K, потому что она вошла в состав Skoda Plzen, которое являлось крупным промышленным предприятием того региона. Так и появилась новая компания — Skoda.

Название Laurin & Klement все еще используется. Без него не обходится обозначение наиболее престижных версий автомобилей SKODA SUPERB и SKODA KODIAQ.

SKODA KODIAQ LAURIN & KLEMENT – это не просто название комплектации в честь основателей. Его отличает эксклюзивный внешний вид – узкая серебристая полоска внизу бампера, как летящая стрела на логотипе SKODA устремлена навстречу приключениям. Задние фонари оснащены светодиодными лампами, которые помогут вам даже самой темной ночью. Покорять горизонты можно, оставаясь при этом стильным: хромированная решетка радиатора, светодиодные фары, рейлинги на крыше и эксклюзивные 19-дюймовые легкосплавные диски Sirius помогают не только комфортно путешествовать, но и чувствовать себя при этом неотразимо. Как каждое произведение искусства, этот автомобиль имеет автограф с именами своих основателей.

Из истории в настоящее окунуться очень легко – у официального дилера SKODA ВЕНТУС можно испытать любую SKODA из тестового парка.

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