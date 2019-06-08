Решительность и статус настоящего внедорожника! Toyota Land Cruiser Prado в Тойота Центр Волгоградский 





Брутальный облик Toyota Land Cruiser Prado подчеркивает решительность и статус настоящего рамного внедорожника. В каждой детали он демонстрирует свой независимый мужественный характер и готовность к самым серьёзным испытаниям.

Классическая рамная конструкция автомобиля — отличное решение для настоящего внедорожника. Повышенная жесткость конструкции важна не только для обеспечения выдающихся показателей при эксплуатации в тяжелых условиях бездорожья, а также для обеспечения высочайшего уровня пассивной безопасности.

До 30 июня 2019 года в Тойота Центр Волгоградский получите максимальную выгоду до 200 000 рублей при приобретении Toyota Land Cruiser Prado.*

Узнайте все подробности специального предложения, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14

Ждем Вас в Тойота Центр Волгоградский!

Тойота Центр Волгоградский

Официальный дилер Toyota

Москва, Остаповский проезд вл. 4

www.toyota-volgogradskiy.ru

* До 30 июня 2019 года максимальная выгода при приобретении Toyota Land Cruiser Prado до 200 000 рублей.

Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля Toyota или Lexus с пробегом в счет стоимости автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в комплектации STYLE** с дизельным двигателем (автомобиль в собственности не менее 3 месяцев) в размере 200 000 рублей, на остальные комплектации выгода в размере 150 000 рублей. Количество автомобилей в рамках предложения ограниченно.

Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в комплектации STYLE** с дизельным двигателем (автомобиль в собственности не менее 3 месяцев) в размере 150 000 рублей, на остальные комплектации выгода в размере 100 000 рублей. Количество автомобилей в рамках предложения ограниченно.

**Стайл