Хроники ГИБДД. Наказывать хотят ещё строже

5 июня в Федеральной информационной системе ГИБДД, известной в народе как «база», произошёл сбой. Информация была недоступна в течение нескольких часов по всей стране. Как рапортовали сотрудники «на местах», во всех подразделениях ГИБДД нельзя было зарегистрировать автомобили, поставить или снять с учёта. Самый популярный запрос к ФИС – «пробить» данные машины. Сервисом пользуются все инспекторы ежедневно – и эта функция тоже не работала.

Традиционно для органов власти, никаких комментариев не последовало. Однако в сети уже появились версии: многомиллионная армия «диванных» экспертов принялись обсуждать происшествие и выдвигать свои предположения, что послужило причиной сбоя. Самая популярная гипотеза – за последнее время участились попытки стереть или скорректировать данные в этой самой «базе». Таким способом многие недобросовестные нарушители пытаются скрыть историю своих нарушений, подправить историю автомобиля, выставленного на продажу – сценариев масса.

Ни для кого не секрет, что за деньги в нашей стране возможно если не всё, то очень многое. Найти объявление об изготовлении справок и прочих документов в сети легко – достаточно минут пять поэкспериментировать с запросами в поисковой строке. Многие сомнительные конторы совершенно не стесняются и делают целые сайты с обещаниями «обелить» лишённых водительских удостоверений, подчистить историю штрафов и так далее. Вполне возможно, что количество запросов к системе в какой-то момент превысило лимит, который серверы способны обработать. Сбрасывать со счетов возможную вину нелегальных элементов нельзя. На данный момент ФИС работает в штатном режиме, но на месте руководства МВД мы бы рекомендовали проверить, насколько серьезно организована защита данных в их дата-центрах. Сбой 5 июня может быть только «первым звоночком».

Незадолго до того представители ГИБДД уже выступили с инициативой, косвенно затрагивающей предмет информационного обеспечения деятельности правоохранительных структур. Сотрудники Госавтоинспекции высказали предположение, что злостных нарушителей ПДД надо бы лишить возможности пользоваться каршерингом. Для постоянных нарушителей хотят создать единую базу данных. И тут стоит отметить два момента.

Первое: оказывается, в существующей базе нельзя сортировать данные на обладателей прав по количеству нарушений. Второе – до сих пор эту базу и не думали создавать. Теперь риторика следующая: злостные нарушители «несут в себе угрозу для законопослушных граждан». Видимо, пьяные полицейские и судьи никакой угрозы не несут…

Кроме злостных нарушителей, опасными могут счесть и все (именно так: все) тонированные автомобили. Пока инициатива исходит от одного из депутатов законодательного собрания Ленинградской области, но увы, у нас в стране даже кажущиеся абсурдными предложения нередко трансформируются в федеральные законы.

Сейчас светопропускаемость лобового и передних боковых стёкол должна составлять не менее 70%. Остальные стёкла можно тонировать хоть «наглухо». Депутат из Ленобласти усмотрел в этом террористическую угрозу и предложил запретить тонировку вообще. Что же будет дальше? Запретим непрозрачные фуры? Перестанем использовать грузопассажирские машины, вроде «каблучков» и фургонов? Инициатива настолько абсурдная, что обсуждать нет смысла. Это просто паноптикум…

И, как водится, самое «сладкое» — в завершающей части. Представители Госавтоинспекции рассматривают возможность увеличить размер штрафов за повторные нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами.

Главный аргумент – для многих водителей штрафы стали, фактически, простой платой за более быстрый проезд и сумма взысканий таких граждан не смущает. По словам представителя ГИБДД, количество нарушений ПДД, зафиксированных камерами, ежегодно растет на 10%. То есть, система взысканий себя не оправдывает. Но и здесь есть нюансы: не работают штрафы до 1000 рублей, которые, вдобавок, в течение 21 дня с момента составления протокола можно оплатить со скидкой в 50%. А серьёзные превышения и нарушения за последние годы демонстрируют куда более правильную тенденцию: их становится меньше.

Якобы, благодаря оперативному внедрению систем автоматической фиксации только за последние два года было ликвидировано около трех тысяч опасных участков дорог. А в первом квартале 2019 года благодаря камерам было ликвидировано аж 259 аварийно-опасных участков на дорогах.

В общем, точка зрения представителей ГАИ предельно ясна: вместо того, чтобы дорабатывать и перестраивать дорожную сеть и делать передвижение по стране более безопасным и удобным, они решили сконцентрировать все усилия на совершенствовании системы наказаний. То есть, количество нерегулируемых пешеходных переходов на многополосных трассах не сократится. Просто водителей, допустивших наезд на пешехода, будут наказывать ещё строже. Наказания для пьяных водителей уже ужесточили. Казна нуждается в новых поступлениях. Самый простой способ – снова поднять сборы от камер фотофиксации, потому что для этого надо просто переписать программное обеспечение и повесить побольше камер, а самим выходить на дороги не обязательно.

Текст: Евгений Липовицкий