Домашние мойки. Боремся за чистоту

Наша сегодняшняя тема — мойки умеренно высокого давления. Они не смоют засохшую ещё осенью грязь, но свежую вполне собьют. И стоят недорого.

Мы всё делаем наоборот. Зимой, когда дороги посыпают и поливают бог знает чем, мы моем машины раз в месяц, а летом, когда всё чисто и сухо, готовы делать это три раза в неделю. А если живём на даче или в деревне, у нас есть доступ к крану (он может быть и в гаражном кооперативе). В том, чтобы самому помыть свою машину, есть что-то настоящее. Это ещё не совсем замена фрикциона на Т-34 в ржевском болоте под миномётным обстрелом, но близко к тому. Настоящее такое дело — помыть свою машину. Даже если она не слишком грязная. Надо сказать, что разного рода мини- и микромоек продаётся довольно много и у нас. Но они либо слишком дорогие, либо ни на что вообще не годны. Приходится бежать в сетевой магазин.

Длинноствол

Компактные мойки, которые можно найти в китайском сетевом супермаркете, можно условно поделить на две части. Те, что с насосом, и те, что без насоса. Не спешите с утверждением, что последние не нужны вовсе. Вот наш первый образец как раз представляет собой лишь шланг и специальный пистолет. Вся суть этой, с позволения сказать, мойки как раз в пистолете. Он, во-первых, формирует узкую струю, которая способна отбить грязь и пыль, а во-вторых, позволяет дотянуться до мест, которые из шланга не особенно и отмоешь: колёсные арки, крышу, днище. Стоит этот вариант мойки с 10-метровым шлангом и набором переходников 2348 рублей, а если шланг у вас есть, то можно купить только пистолет за 675 рублей с доставкой.

Насос и душ

Следующий вариант представляет собой, по сути, погружной насос, который можно дополнить шлангом и пистолетом. Удобен тем, что вам не нужен водопровод, достаточно доступа к колонке, колодцу или не очень грязной луже. Но нужно возить с собой какое-нибудь ведро. Бросать насос в пруд я бы не рискнул… Насчёт работоспособности можно спорить, недаром в одном из отзывов устройство назвали «омывателем». Вернее всего, напора, который создаёт насос, питаемый от бортовой сети автомобиля, недостаточно для полноценной мойки. Зато можно использовать как душ. Стоит этот девайс в оптимальной комплектации с 10-метровым шлангом 2091 рубль с бесплатной доставкой.

Всё в одном

Третий наш выбор, вероятно, можно назвать оптимальным. Единственный его недостаток — большие габариты. В багажнике такой не повозишь, а ведь в дорогу его взять самое то. Мойка представляет собой 20-литровую ёмкость со встроенным насосом, в которую можно налить воду или убрать шланг, пистолет, щётку. Подключается насос к бортовой сети или через 12-вольтовый блок питания к сети 220, что позволяет предположить производительность как весьма умеренную. Делу чистоты может здорово помочь входящая в комплект щётка, к которой можно привинтить ёмкость с шампунем. Словом, этот вариант хорош, если вы моете машину перед воротами, куда не дотягивается шланг водопровода, а храните в сарае или гараже. Стоит набор 4878 рублей.

Стационарный

Если же у вас есть постоянное парковочное место у дома, можно приобрести комплект со стационарным насосом. Вернее было бы сказать «потенциально стационарным», поскольку продавец демонстрирует его скромно лежащим рядом с наполненным водой тазиком, а не прикрученным к стене гаража. При этом он ещё и питается от сети 12 вольт, и для домашнего напряжения нужен дополнительный трансформатор. Насос со 100-ваттным мотором выдаёт, как заявлено в характеристиках, давление в 160 psi — это примерно 10 атмосфер. Хватит, чтобы сбить свежую грязь, а зимой — налёт соли, или «коктейля Лужкова». Стоимость, кстати, невелика: при доставке по России набор с двумя шлангами, насосом и пистолетом обойдётся в 1793 рубля.

Ручной

Большая часть компактных автономных моек, продающихся в интернете, питается от 12-вольтовой бортовой сети автомобиля. Но есть устройства, которые не требуют питания вовсе, если не считать мускульной силы владельца. Этот 8-литровый бачок со шлангом больше всего напоминает дачный опрыскиватель. Принцип действия у него такой же. Насосом в ёмкость нагнетается воздух, который формирует давление водяной струи. Основное отличие от опрыскивателя в том, что в комплекте идёт щётка, которой можно мыть всё. На высокое давление рассчитывать не стоит, но смыть не только пыль и жидкую грязь можно. А если отсоединить щётку, то получится ещё и ополоснуть. Стоимость набора с доставкой — порядка двух тысяч рублей, что немного снижает смысл приобретения.

Текст Игорь Губарь