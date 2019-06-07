Мотовездеходы Can-Am. Обновление линейки

Компания BRP представляет обновлённый модельный ряд мотовездеходов Can-Am. Максимальным количеством новинок могут похвастаться модельные линейки Traxter и Maverick. Мотовездеходы Traxter пополнились новой шестиместной моделью Traxter MAX HD10. В целом модельный ряд Can-Am Traxter 2020 переработан с целью повысить комфорт и снизить уровень шума. Тяжёлая работа или активный отдых теперь доставят больше удовольствия благодаря эластичному и мощному 82-сильному двигателю Rotax, который выдаёт больше мощности, когда это необходимо, а также благодаря самому высокому в отрасли крутящему моменту 94 Нм.

В отмеченной многими наградами линейке мотовездеходов Can-Am Maverick появился 195-сильный двигатель Rotax Turbo RR для полностью новой модели Can-Am Maverick Turbo RR, которая на сегодняшний день является самым мощным спортивным мотовездеходом, выпускаемым серийно. Мощность, управляемость, улучшенная подвеска, обновлённые колеса и шины — вот залог лучшей маневренности на бездорожье.

Кроме того, спортивные модели Maverick теперь становятся более доступными, благодаря новой модификации Maverick STD Turbo R — мощной машине, созданной для покорения любого ландшафта