Renault обновила кроссовер Koleos

Вседорожный флагман компании Renault получил через три года после старта производства, то есть в середине жизненного цикла, вполне ожидаемое обновление. Правда, объемы его оказались несколько масштабнее, чем можно было предполагать.

Опознать при этом обновленный «Колеос» будет затруднительно: главными изменениями во внешности стали, пожалуй, иная решетка радиатора, двуцветные колесные диски и новый цвет кузова под названием Vintage Red. Кроме того, кроссовер по умолчанию теперь оснащается светодиодными ходовыми огнями и задними фонарями с «трехмерной» графикой.

В интерьере появились новые материалы отделки, более мягкий на ощупь пластик и задние сиденья с возможностью регулировки угла наклона спинки. Попутно Renault модернизировала мультимедийную систему кроссовера, добавив функцию Apple CarPlay и 8,7-дюймовый монитор, и комплекс водительских ассистентов, который теперь включает систему превентивного торможения с возможностью определения пешеходов.

Несколько доработали в Renault и моторную гамму кроссовера, которая теперь включает в себя два новых дизельных мотора. Первый при объеме в 1,8 л развивает 150 л.с. и 340 Нм крутящего момента, второй, 2-литровый – 190 л.с. и 380 Нм. Агрегатируются они по умолчанию с бесступенчатым вариатором, а более мощному положена еще и система полного привода AllMode4x4. Наконец, у Koleos появились комплектации Iconic и GT-Line.

На европейском рынке продажи обновленного кроссовера стартуют уже в следующем месяце.

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