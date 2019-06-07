Электрокары Rivian будут заряжаться друг от друга

Также для машин предусмотрена съемная вспомогательная батарея

Электрические внедорожники Rivian смогут подзаряжаться друг от друга. Помимо этого, компания запатентовала еще одно решение, которое позволит увеличить пробег на одной зарядке, рассказал в интервью западным журналистам генеральный директор Rivian Роберт Скэриндж.

Rivian позиционирует свои электрокары как «машины для приключений», поэтому разработчики предусмотрели возможность зарядки автомобилей друг от друга, сообщил Скэриндж изданию The Drive. Это может пригодиться, когда машины находятся вдали от зарядных станций, например, на территории одного из национальных парков.

Вдобавок Rivian запатентовала систему съемных модульных вспомогательных батарей. Их можно будет установить в кузове пикапа, куда будут выведены контактные разъемы и контуры системы охлаждения. В патентной заявке описана установка как вертикального, так и горизонтального блока аккумуляторов.

Пока Rivian раскрыл две модели — близнецов R1S и R1T. Оба оснащены четырьмя электромоторами суммарной мощностью 760 лошадиных сил и на одной зарядке способны проехать 645 километров. Третьей моделью Rivian станет электрический хэтчбек в стиле машин для ралли-кросса.

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