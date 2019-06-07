Škoda Mountiaq. Шестой студенческий концепт-кар готов к приключениям

Студенты технического училища Škoda достигли цели, к которой шли весь учебный год. Cпустя восемь месяцев усердной работы они представили эффектный пикап Škoda Mountiaq, созданный на базе модели Kodiaq. Уже шестой год подряд проект по созданию студенческого концепт-кара позволяет молодым специалистам продемонстрировать свои таланты.

Над разработкой и сборкой пикапа трудилась команда из 35 студентов, среди которых было шесть девушек, семи разных специальностей. Шестой по счету студенческий концепт-кар уникален и является впечатляющим результатом многих месяцев работы. На протяжении всего проекта молодых специалистов поддерживали их наставники и эксперты Škoda из отделов дизайна, производства и технических разработок.

Название Mountiaq отражает страсть к приключениям и подчеркивает внедорожный характер концепт-кара. Он сочетает в себе преимущества современного автомобиля для активного отдыха и практичность пикапа в повседневной жизни. На задней двери вместо традиционного логотипа компании размещена крупная надпись Škoda – такая же, как и у новых серийных моделей Scala и Kamiq, которые стали первыми европейскими моделями чешского бренда с подобным обозначением.

После того, как в январе 2019 года дизайн концепта был утвержден, студенты приступили к сборке. Работа над кузовными деталями и их окраской велась параллельно, поэтому всё успели закончить автомобиль к маю. Первым этапом стало усиления кузова. После этого молодые специалисты сняли автомобилю крышу, установили новые задние кузовные элементы, а также заднее и боковые стекла. Часть автомобиля позади кабины представляет собой большую грузовую платформу с размещенным под ней потайным отсеком для вещей. Студенты также модифицировали передние двери: они стали ниже и шире, чтобы гармонировать с общими пропорциями пикапа. Завершили образ автомобиля измененные бамперы спереди и сзади. Подножки на порогах и полностью новая задняя часть подчеркивают мощный и уверенный вид пикапа. Одним из самых трудных этапов стала установка задней двери на грузовую платформу.

Чтобы улучшить внедорожные характеристики своего концепт-кара, студенты увеличили дорожный просвет на 100 мм, по сравнению с базовой моделью Škoda Kodiaq Scout до 290 мм. Этого удалось достичь за счет установки 17-дюймовых колёсных дисков Rockstar II и внедорожных шин с углубленным рисунком протектора. Новые колеса также увеличили колею автомобиля на 3 см. Мощный двигатель 2.0 TSI, установленный под капотом пикапа, развивает 190 л.с.

Крепление лебёдки на переднем бампере было разработано с учётом высоких нагрузок, связанных с использованием автомобиля на бездорожье. Студенты продемонстрировали творческий подход, разработав для своего проекта особые световые элементы. Помимо грузовой платформы и решетки радиатора, логотип Škoda расположен на капоте и в подкапотном пространстве. Кроме того, специальные проекторы в дверях отражают надпись Škoda на потолке в салоне, а в передней части автомобиля установлены новые противотуманные фары. Отличительными особенностями дизайна также являются световая балка на крыше и оранжевый цвет Orange Sunset, разработанный студентами специально для концепта. Ученики даже разработали уникальный логотип для своего концепт-кара: силуэт автомобиля на фоне гор, он вышит на спинках передних сидений. Цвет логотипа, а также акценты на руле и рычаге коробки передач повторяют оригинальную окраску кузова