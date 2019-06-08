Пикапы Mercedes X-класса отозваны из-за светильника

Для «икса», продающегося в России лишь один год, это второй отзыв. Предыдущий проводился в апреле из-за проблем с электроникой.

Плафон, освещающий пространство для ног на стороне водителя, может выпасть из креплений, удерживаясь на одном лишь подключённом проводе. Более того, светильник способен застрять между облицовкой и педалью тормоза, не давая последней вернуться в исходное положение. Возможны задержки при торможении и увеличение тормозного пути. Такова причина отзыва 330 пикапов Mercedes X-класса, выпущенных в Испании с февраля по апрель 2018 года. Перечень VIN-кодов выложил Росстандарт.

Менять злополучный плафон сервисмены не будут. Они лишь обмотают его изолентой и обернут поролоном, что должно предотвратить выпадение детали. Аналогичных отзывов в других странах не обнаружено. Заметной была акция, запущенная в июле 2018-го в Австралии: глючный софт не давал нормально работать мониторингу давления в шинах, из-за чего пришлось отремонтировать 57 пикапов.

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