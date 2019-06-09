Немцы вспомнили боевик с концептом O-Team Zafira Life

Американский комедийно-приключенческий телевизионный сериал «Команда „А“» (The A-Team) шёл на канале NBC с 1983 по 1987 год. Он собрал много поклонников, и, видимо, среди них были руководители Опеля. Иначе как объяснить, что компания решила в каком-то смысле реинкарнировать автомобиль главных героев сериала, тюнингованный вэн GMC Vandura 1983 года. Правда, вместо мотора V8 5.7 тут синтезированный звук V8, и вообще создан этот концепт на базе шестиместного вэна Opel Zafira Life, а назван O-Team Zafira Life (где «O» значит Opel).

На публике концепт был показан в минувшие выходные на кольце Motorsport Arena Oschersleben вместе с обычными Зафирами нового поколения и рядом исторических моделей Опеля. Вдохновивший на проект вэн GMC выглядел так: чёрная с серым окраска, яркая красная полоса и такого же цвета колёса, плюс антикрыло. В кино машина также оснащена специальным оборудованием (ящики для оружия, мини-типография, набор для маскировки и так далее). Опелевцы переосмыслили даже раскраску телевизионного прототипа: чёрный превратился в тёмно-синий, серый — в белый, а красная полоса в интерпретации Опеля стала неоново-жёлтой. Знакомая окраска? Да, она очень похожа на ливрею шоу-кара Opel GT X Experimental. За общее сходство идеи с транспортом «Команды „А“» отвечают крупные колёсные диски с жёлтыми кольцами, кенгурятник и антикрыло. Передние спортивные кресла концепта были взяты от Инсигнии GSi, а на втором и третьем рядах поставлены раздельные капитанские, причём вращающиеся. Чёрно-жёлтая гамма салона вторит внешней окраске. Ещё машина получила 800-ваттную аудиосистему.

Двухлитровый дизель с отдачей в 177 л.с. и 400 Н•м приводит концепт в действие. Мотор передаёт тягу на передние колёса через восьмиступенчатый «автомат». Такой агрегат является старшим для исходной модели. Но в шоу-каре он дополнен пневмоподвеской с занижением и с возможностью опускать кузов ещё ниже на стоянке при помощи пульта ДУ, четырёхпоршневыми тормозными суппортами с 380-миллиметровыми дисками, а также 20-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками BBS с шинами Michelin Cup 2.

Все внесённые в исходную Зафиру технические изменения были одобрены организацией по техконтролю TÜV, а это значит, что некоторые доработки могут появиться и на серийных вэнах (необычные версии салона, усиленные тормоза), хотя бы как особое издание. На такое развитие событий намекнул сам автопроизводитель. Впрочем, дальнейшая эволюция Зафиры должна быть больше ориентирована на экономичность и экологию, а не на спорт. К примеру, мы знаем, что в 2021 году у вэна появится полностью электрическая вариация.

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