Первый электрический кроссовер от Mazda увидит свет в 2020 году

Пока всё указывает на то, что батарейным первенцем бренда станет новый компакт Mazda CX-30, чья платформа Skyactiv-Vehicle Architecture изначально заточена под электрификацию.

Президент корпорации Mazda Motor Акира Марумото в интервью изданию Automotive News заявил: «Мы разрабатываем новую электрическую платформу вместе с Тойотой, но сначала представим наш собственный электрокар на архитектуре Мазды в 2020 году». Интересно, что марка Subaru, оказавшаяся в аналогичной ситуации, свернула свои исследования, отдав их результаты в «общий котёл». Mazda же решила довести проект до конца. Видимо, вопрос принципа. Заодно функционер подтвердил, что EV-модель получит мотор Ванкеля: «Развитие роторного двигателя продолжается даже после прекращения производства RX-8. Его первой сферой применения будет увеличение запаса хода для электромобилей».

Одна из важнейших задач для Мазды сейчас — сокращение выбросов СО2 по всей линейке. Иначе компании придётся выплачивать огромные штрафы (по данным IHS Markit, речь о 624 евро за каждую машину с дальнейшим увеличением до 814). Пока средний уровень, согласно оценкам JATO Dynamics, составляет 135,2 г/км, хотя в 2021 году нормой станут 95 г/км. Для этого и нужны электромобиль, подключаемый гибрид (появится в 2021-м или 2022-м) и инновационный двигатель Skyactiv-X. «В конечном итоге мы достигнем цели, хотя у нас будут некоторые трудности в 2020 году», — признал Акира Марумото.

Между тем отказываться от дизелей Mazda пока не намерена: «Число компактных автомобилей на тяжёлом топливе будет снижаться и дальше, однако среди кроссоверов, таких как CX-5, доля стабилизируется. Посмотрите на Большую немецкую тройку: внедряя электрокары, они продолжают разработку новых дизельных двигателей. Мы считаем, что для SUV и больших седанов наиболее эффективным будет дизель в сочетании с электромотором. Поскольку Skyactiv-X является своего рода гибридом между бензиновым и дизельным моторами, мы можем использовать эту технологию для дизелей нового поколения».

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