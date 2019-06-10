Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии

На историю вокруг фотографии с «покатушек», которую выложил в своем Instagram блогер и автопутешественник из России, обратило внимание издание The Independent. История любопытна тем, что снимок россиянина вызвал целый шквал критики и гнева со стороны местных жителей, некоторые из которых даже потребовали запретить водителю въезд в страну.

По информации СМИ, россиянин пытался добраться до вулканического озера Миватн на арендованном Toyota Land Cruiser Prado. Однако достичь своей цели водителю не удалось — автомобиль наглухо «засел» в глине, фотографию чего мужчина и выложил в Сеть. Вытаскивать внедорожник пришлось специальным службам, а россиянина к этому времени уже ждали в местном отделе полиции для допроса.

Дело в том, что в Исландии езда по бездорожью является незаконной, поскольку может нанести вред хрупкой почве и растительности. Тех, кто будет пойман за рулем автомобиля на пересеченной местности, ждет штраф в размере до $4 500 (около 300 тыс. руб.)

Не ясно, на какую сумму был оштрафован мужчина, но реакция местных жителей на поступок оказалась крайне бурной. В своих комментариях исландцы обвинили россиянина в уничтожении редкой природы ради фото в Instagram, в неуважении и предложили водителю больше никогда не приезжать в Исландию.

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