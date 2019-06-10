Chevrolet Trailblazer и Buick Encore GX придут в США

Концерн General Motors официально объявил, что в начале 2020 года выведет на американский рынок кроссоверы Chevrolet Trailblazer и Buick Encore GX.

Эти модели построены на одной платформе VSS, по максимуму унифицированы друг с другом и ранее были обещаны только Китаю. Характеристики и цены для США будут объявлены ближе к старту продаж. В результате Trailblazer займёт позицию между паркетниками Trax ($27 600) и Equinox ($31 495), тогда как Encore GX заполнит слот между моделями Envision ($31 995)

и Enclave ($40 000).

Пока известны размеры только версии для КНР. Длина, ширина, высота — 4411×1808×1653 мм, колёсная база — 2640. «Американец», очень похожий на Blazer, внешне отличается от «китайца» оформлением решётки, фар и бамперов. На фото показана отделка RS с контрастной крышей. Encore GX чуть больше, чем Trailblazer. Длина — 4463 мм (+52), ширина — 1813 (+5), высота — 1642 (-11), база аналогичная — 2640 мм. Габариты опять же китайские. Главное отличие машины для США (на фото) — бамперы, а также колёсные арки и пороги в цвет кузова. Интерьеры представлены впервые, и они, как видим, похожи до степени смешения. Но у Бьюика будет внутрисалонное зеркало в виде экрана с камер, а у Chevrolet нет. Красные акценты в салоне Трейлблейзера — признак варианта RS.

В КНР у пары незатейливое шасси: McPherson и полузависимая балка. При полном приводе (он обязательно будет) сзади, вероятно, появится многорычажка. В Америке кроссоверам, скорее всего, достанутся бензиновые турбочетвёрки 1.5 и 2.0 (на паркетнике Equinox моторы такого объёма выдают 172 и 255 л.с.) с шести- и девятиступенчатым «автоматом». Для обеих моделей обещаны одинаковые системы безопасности: автоматическое торможение с распознаванием пешеходов, помощник в удержании полосы движения, адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент с камерой заднего вида и датчиками.

За 2018 год марка Chevrolet реализовала в Штатах 2 036 023 автомобиля (-29 856), Buick — 206 863 (-12 368). Так что понятно желание GM поправить дела, подкинув дровишек в самый быстрорастущий сегмент SUV. Напомним, что в Китае недавно запущены кроссовер Captiva и компактвэн Chevrolet Orlando. В теории они тоже могут выйти на другие рынки.

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