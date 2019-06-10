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Дилер-клуб   10 июня 2019   

Июнь в УАЗ ТЕХИНКОМ. Будет жарко!


Может ли грузовой автомобиль сочетать в себе качества и грузовика и внедорожника, а еще иметь при этом комфорт легкового автомобиля? Такого не бывает, скажете вы. А вот и нет, если речь идет о УАЗ Профи! Этот универсальный грузовик готов справиться с любыми задачами как в условиях города, так и за его пределами. 

 

УАЗ Профи функционален и экономичен, он имеет высокую грузоподъемность, прочную рамную конструкцию, обладает функциональной бортовой платформой, комфортной кабиной, автомобиль надежен, обладает хорошей проходимостью и это далеко не все его преимущества.  

 

И только до конца июня дилерский центр УАЗ ТЕХИНКОМ приготовил для вас особое предложение на покупку УАЗ Профи – реальная цена от 612 413 рублей, выгода – до 227 613 рублей! 

Торопитесь, количество автомобилей ограничено! 

Успейте забронировать свой УАЗ Профи 

 

Звоните прямо сейчас +7 (495) 778-98-60 

Наша дружная команда будет рада знакомству с Вами! 

 

Почему ТЕХИНКОМ? 

  • Два первоклассных официальных дилерских центра UAZ. 
  • Индивидуальный подход к каждому покупателю. 
  • Прозрачность и надёжность сделки. 

 

Выбирайте ближайший к Вам дилерский центр: 

ТЕХИНКОМ – Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3) 

ТЕХИНКОМ – МКАД 14 км (МКАД 14 км (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8) 

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00 

www.pro-uaz.ru 

 

 


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