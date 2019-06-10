Июнь в УАЗ ТЕХИНКОМ. Будет жарко!





Может ли грузовой автомобиль сочетать в себе качества и грузовика и внедорожника, а еще иметь при этом комфорт легкового автомобиля? Такого не бывает, скажете вы. А вот и нет, если речь идет о УАЗ Профи! Этот универсальный грузовик готов справиться с любыми задачами как в условиях города, так и за его пределами.

УАЗ Профи функционален и экономичен, он имеет высокую грузоподъемность, прочную рамную конструкцию, обладает функциональной бортовой платформой, комфортной кабиной, автомобиль надежен, обладает хорошей проходимостью и это далеко не все его преимущества.

И только до конца июня дилерский центр УАЗ ТЕХИНКОМ приготовил для вас особое предложение на покупку УАЗ Профи – реальная цена от 612 413 рублей, выгода – до 227 613 рублей!

Торопитесь, количество автомобилей ограничено!

Успейте забронировать свой УАЗ Профи

Звоните прямо сейчас +7 (495) 778-98-60

Наша дружная команда будет рада знакомству с Вами!

Почему ТЕХИНКОМ?

Два первоклассных о фициальных дилерских центра UAZ .

Индивидуальный подход к каждому покупателю.

Прозрачность и надёжность сделки.

Выбирайте ближайший к Вам дилерский центр:

ТЕХИНКОМ – Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3)

ТЕХИНКОМ – МКАД 14 км (МКАД 14 км (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8)

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00

www.pro-uaz.ru