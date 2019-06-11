Mercedes GLB. Потому что могут!

Принято считать, что в наше время автомобили делают не инженеры и дизайнеры, а маркетологи. Мол, они изучают спрос и размещают заказ у тех самых инженеров, которые, в свою очередь, собирают будущий «продукт» из компонентов, имеющихся в наличии и зовут… да, тех самых дизайнеров, которые весь этот «конструктор» оформляют в симпатичный новый автомобиль.

Скорее всего, у всех, кроме Mercedes, примерно так модельный ряд и пополняется. Но последователи великого дела Готтлиба Даймлера явно существуют в своей, параллельной автомобильной вселенной. Логика наращивания портфолио Mercedes совсем иная: они делают новые модели не под покупателя, а просто потому, что могут. Доказательства? Легко: давайте вместе посчитаем, сколько в их модельном ряду кабриолетов. C, E, S, SL, SLC, AMG GT – и это мы еще не вспоминаем экзотику вроде G-класса в версии Maybach Landaulet… А спортивные модели? Имея SLS, они выпускаю очень похожий, но просто «более ультимативный» четырёхдверный AMG GT…

В общем, если есть производственные мощности и деньги на их наладку, Mercedes будет плодить всё новые и новые «классы». Букв уже не хватает, поэтому приходится обозначать их аббревиатурами. Встречаем очередной кроссовер GLB! Из сочетания символов в индексе должно быть понятно, что, вроде как, это внедорожный вариант B-класса, и в табели о рангах он займет позицию между хорошо известными у нас GLA и GLC. Но господа в Штуттгарте знают толк в извращениях: GLB преподносится, как компактный кроссовер с семиместным салоном. У более крупного и вроде бы, престижного GLC семи сидений нет даже в списках опций.

В плане дизайна у Mercedes GLB всё «весьма вполне», как говорится. У немцев получился ладный, чуть угловатый кроссовер в модном и успешно продающем самого себя стиле «городского внедорожника». В облике GLB больше прямых линий, а довершают продуманный внешний вид колесные арки, напоминающие тот самый G-класс. Недурно. Народу понравится. Главное, теперь у них есть полноценный конкурент BMW X1 и Audi Q3.

Габариты GLB таковы, что он всего на 3,5 см короче более престижного GLC. Более того: новый кроссовер выше старшего собрата! Внутреннего «каннибализма» никто не боится: машины предназначены для разных аудиторий. GLB – более утилитарный и семейный, GLC – более имиджевый и консервативный.

Внедорожные акценты расставлены неспроста: в полноприводных версиях есть специальные алгоритмы системы Dynamic Select, а «умные» светодиодные фары умеют подсвечивать не только повороты, но и больше пространства по бокам автомобиля при езде по пересеченной местности. Правда, есть мнение, что пассажирам третьего ряда это не понравится. Но их никто не спрашивает: по описанию немцев, на складных креслицах в багажнике могут разместиться пассажиры ростом до 168 см. То есть, дети. Их мнение по прокладке маршрута, как правило, роли не играет. Дополнительное подтверждение этой теории – третий ряд оборудован креплениями IsoFIX.

Моторы – пока традиционные, внутреннего сгорания. Бензиновые от 163 до 224 л.с. и дизели от 150 до 190 л.с.. Коробки передач – либо всё ещё популярная в Европе «механика», либо две вариации «робота» DCT с семью или восемью передачами. Полный привод постоянный, с многодисковой муфтой, подключающей заднюю ось. В обычных режимах больше тяги получает передок, а на бездорожье, в случае активации соответствующего режима, момент распределяется в соотношении 50/50.

Точной информации по значению дорожного просвета немцы пока не раскрыли, но уже намекнули, что у GLB будет пневматическая подвеска. В столь компактном классе ни у кого из конкурентов такой роскоши пока нет. Соответственно, пневмоподвеска позволит регулировать клиренс. Так что с асфальта на GLB можно будет съехать и залезть достаточно далеко. Немного ближе к трактору, чем на GLA, например…

В интерьере – новый мультимедийный комплекс MBUX, главная «фишка» которого – голосовой ассистент. То есть теперь водитель будет ещё дольше ругаться на глупую электронику, а та будет ему отвечать чуть более логично, но всё ещё не включать нужный маршрут на навигаторе. Приборная панель – только электронная, с возможностью изменения графического оформления. Вокруг вытянутого дисплея MBUX видны мотивы, явно срисованные с последней итерации G-класса. И как теперь принято в компактных «Мерседесах», цветастая диодная подсветка есть даже у воздуховодов. В общем, получился достаточно самобытный аппарат, который подойдёт не только и не столько гламурным девочкам, но и отцам многодетных семейств.

Ждать в России это чудо техники стоит не раньше, чем через год. Впрочем, европейцы получат GLB ненамного раньше – зимой. Вполне логично было бы, если немцы наладили производство GLB на новом российском заводе, но пока об этом речи не идёт – к нам машинку намерены импортировать. Вполне логично, что цены пока не озвучены.

Текст: Евгений Липовицкий

Фото: Mercedes-Benz