Концепт Skoda Karoq Velo удивил стиральной машиной

Автомобиль разработало британское подразделение чешской марки после опроса более 1 500 велосипедистов

В итоге получилась особая версия кроссовера Karoq — с говорящей самой за себя приставкой «Velo» к названию. Автомобиль создавался с учетом пожеланий реальных велосипедистов и велогонщиков. В оснащении «Карока» появились специальные крепления на крыше для перевозки двух велосипедов, набор инструментов для ремонта колес, небольшой холодильник для прохладительных напитков, а в багажнике кроссовера инженерам удалось разместить небольшую стиральную машинку и мойку.

Кроме того, Karoq Velo оснащен летающим дроном, который может следовать за велосипедом и снимать поездку на видео. Для передачи сделанных фото и видео снимков можно использовать встроенную Wi-Fi. На текущий момент Karoq Velo — это исключительно концептуальная модель, созданная в единственном экземпляре.

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