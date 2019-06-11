Российский тюнер построил Mercedes-Benz GLE Coupé для бездорожья

Компания TopCar рассказала о проекте Inferno 4×4²

Российское тюнинг-ателье TopCar рассказало на своей странице в Facebook, как продвигается работа над новым проектом — внедорожной модификацией Mercedes-Benz GLE Coupé. Автомобиль под названием Inferno 4×4² полностью собран, и в компании заявляют, что осталось нанести последние штрихи.

Mercedes-Benz GLE Coupé в прочтении TopCar выделяется новым бампером с интегрированной лебедкой, защитной пластиной днища, порогами, расширенными колесными арками и колесами, обутыми в «зубастую» резину. Внедорожный облик дополняют багажник на крыше со светодиодной люстрой и полупрожекторы. Что скрыто под капотом шоу-кара, пока загадка.

При этом для владельцев обычных GLE Coupé TopCar предлагает аэродинамический комплект Inferno. Его цена без деталей из углепластика составляет 903 тысячи рублей, а с ними — 1 118 000 рублей.

Прототип внедорожника построен на базе GLE предыдущего поколения. Кроссовер нового поколения, который пока не представлен в версии Coupé, уже с завода можно оснастить различными электронными помощниками для движения по бездорожью. Но самое эффектное новшество GLE — это гидропневматическая подвеска E-Active Body Control, с помощью которой можно выбраться из песка.

По теме:

Mercedes GLB. Потому что могут!

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен