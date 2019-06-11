Русский Prado от УАЗ получит начинку от Aurus

За последние месяца УАЗ основательно заинтриговал автомобильное сообщество в России, дав понять, что вскоре намерен выпустить новый внедорожник такого уровня, что с легкой руки имеющих отношение к проекту фигур его уже стали массово называть «русским Prado». И вот – новое тому подтверждение даже на правительственном уровне.

Фактически официально объявлено, что Ульяновский автозавод, входящий в группу Sollers, будет использовать технологии Aurus при производстве внедорожника нового поколения – это явствует из заявления главы Минпромторга Дениса Мантурова, сделанного агентству RNS в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Технологии, использованные при разработке Aurus, будут использоваться в автомобилях среднего класса. Более того, они уже используются компанией УАЗ при разработке своего внедорожника следующего поколения», — пояснил министр. Приводится также информация от неназванного представителя Sollers, который уточнил, о чем идет речь: «Решения, которые использовались при разработке Aurus, мы планируем использовать при разработке платформы «Патриот 2020″. Это элементы электронной архитектуры (то есть, надо полагать, имеются в виду электронные системы помощи водителя. — Прим. ред.) и решения по гибридной силовой установке».

Что же касается прозвучавшей ранее информации по «российкому Прадо», то в ней глава Sollers Вадим Швецов, кратко охарактеризовав грядущую новинку, производство которой может быть начато в 2020 или 2021 годах, пообещал, что цена ее составит около 1,5 млн рублей.

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