Кроссовер Ford Territory EV предъявил скромный запас хода

Компания Ford официально представила электрическую версию кроссовера Territory, которая выйдет на рынок КНР ближе к концу текущего года и станет первым батарейным Фордом в Китае. Из характеристик назван только запас хода: 360 км в устаревшем цикле NEDC — это около 250 км в реальности. Интересно, что «голубой овал» пообещал будущим владельцам Territory EV безлимитный тарифный план по зарядке батарей в крупных городах.

Внешне вариант EV отличается крупноячеистой структурой решётки, новым передним бампером с С-образными ходовыми огнями, колёсами с низким сопротивлением качению. Сзади исчезли выпускные патрубки, на чьё место спустились стоп-сигналы. Главные изменения внутри — на центральной консоли. Там компактный селектор одноступенчатого редуктора вытеснил традиционный рычаг коробки передач. Всё остальное — как на обычном Territory, только материалы отделки дороже: перфорированная кожа, углеволокно, полированный металл.

Фордовцы говорят, что Territory EV — первый продукт новой стратегии Ford China 2.0, которая призвана ускорить разработку машин и повысить скорость их доставки клиентам. Согласно плану, в ближайшие три года «овал» выпустит на рынок КНР около 30 новых моделей под брендами Ford и Lincoln, из них больше десяти будут электрифицированы.

Тем временем китайский кроссовер Yusheng S330, из которого путём бедж-инжиниринга сделан Territory, прекратил своё существование. Теперь фирма Jiangling Motors выступает партнёром Форда по проекту и тоже продаёт у себя бензиновый Territory: с турбочетвёркой 1.5 (140 л.с., 225 Н•м), «механикой» и вариатором. Топ-версия, будучи умеренным гибридом, идёт с 48-вольтовым мотор-генератором (13,6 л.с., 54 Н•м). Привод исключительно передний. Цены варьируются в пределах 109 800–167 800 юаней (1,025–1,566 млн рублей). Электроверсия будет существенно дороже.

По теме:

Ford уходит, но дилеры остаются



Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен