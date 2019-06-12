Пикап Ram 1500 стал лидером сегмента по дизельной тяге

Дизельный вариант модели Ram 1500 был анонсирован ещё при выходе пятого поколения в январе 2018-го. Собственно дизель у неё присутствовал и в предыдущей генерации. Однако нынешний агрегат V6 3.0 EcoDiesel — новый. И у него больше мощность и тяга. Прежний выдавал 243 л.с. и 569 Н•м, а модернизированный обеспечивает 263 «лошадки» при 3600 об/мин и 651 Н•м от 1600 об/мин. Концерн FCA хвалится, что это самый высокий крутящий момент в сегменте среди дизелей.

Рэму подарено третье поколение агрегатов EcoDiesel. Их выпускает завод FCA Cento (дочерняя фирма VM Motori) в итальянском городе Ченто. Спроектированы заново: камера сгорания, турбокомпрессор с изменяемой геометрией и водяным охлаждением, впускные каналы, система рециркуляции EGR, форсунки для непосредственного впрыска (давление 2000 бар), алюминиевые поршни с тонкими кольцами, покрытием для снижения трения, смещением поршневого пальца на 0,3 мм относительно центра (это уменьшило шум). Степень сжатия понижена с 16,5:1 до 16,0:1. Коленчатый вал и шатуны — стальные кованые, блок из чугуна. С новым дизелем Ram 1500 может буксировать прицеп с массой до 5,7 т. Впервые EcoDiesel будет предложен и на модификации Ram Rebel (на фото).

Основные конкуренты известны. Это пикап Ford F-150 с дизелем V6 3.0 Power Stroke (253 л.с. при 3250 об/мин и 597 Н•м с 1750 об/мин). А также Chevrolet Silverado 1500 с рядной «шестёркой» Duramax 3.0 (281 л.с. при 3750 об/мин и 624 Н•м с 1500 об/мин). Видно, что Ford уступил по всем параметрам дизеля обоим соперникам, а Silverado выиграл у всех раунд по мощности, но уступил Рэму в пиковой тяге. Предыдущий трёхлитровый дизель Рэма побеждал в конкурсе Wards 10 Best Engines. Есть все шансы, что автомобильные журналисты приметят и его сменщика. И не только журналисты, но и публика.

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