Вседорожник Genesis GV80 снял часть камуфляжа на тестах

Кроссовер Genesis GV80 должен быть рассекречен до конца нынешнего года. На опытных образцах, проходящих испытания в Европе, становится всё меньше и меньше камуфляжа. Последние кадры с носовой частью под плёнкой говорят, что её дизайн только в общих чертах напомнит концепт. Но есть надежда, что задние стойка и боковое окно будут следовать за шоу-каром (пока они укрыты). А ведь на рисунке, появившемся в конце прошлого года, они отличались и смотрелись не лучшим образом.

В Альпах тестовый кроссовер GV80 тащил на сцепке BMW X5: издевательский бенчмаркинг — использовать соперника в роли груза. Решётка радиатора близка к аналогичной детали концепта, сохранилась идея двухэтажной оптики. Отличаются, судя по всему, передние боковые воздухозаборники. Тут появились горизонтальные планки и крупные выступающие «лезвия». Необычно будут оформлены выпускные патрубки. Их окантовка по форме напоминает решётку радиатора. Добавим, что на интерьер, пусть и с маскировкой, мы уже посмотрели в январе.

По предварительным данным, паркетник GV80 окажется соплатформенником седана G80 нового поколения и пересечётся с ним по моторной гамме. Вопреки приличным размерам и той и другой модели, ждать на них мотора V8 не стоит. «Шестёрок» будет несколько (в прессе мелькают агрегаты 3.3, 3.5 и 3.8, неизвестно, что из этого в итоге сохранится в списке). Помимо того, мы ждём на GV80 бензиновую турбочетвёрку 2.5 и дизель 2.2, гибридную систему (на основе какого ДВС, ещё неясно). В отдалённой перспективе тут может появиться чистый электропривод.

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