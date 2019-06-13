Один из сотни. История создания уникального Land Cruiser

Из восьми тысяч Toyota Land Cruiser 200, проданных в 2018 году, внедорожную подготовку получил едва ли каждый сотый автомобиль. А такой, как Cruiser у Red Off-road, в России и вовсе один.

Комплект силового и тюнингового обвеса подготовила студия Tuningimperia из Благовещенска Амурской области. Эксклюзивность такого проекта в том, что он не только вполне функционален, но и фантастически красив. Это в самом деле комплект, где одна деталь подгоняется к другой в равной степени с точки зрения городского стиля и внедорожной необходимости. Впрочем, у самого носителя, Toyota Land Cruiser 200, есть своя история, и весьма интересная. Этот внедорожник приобретён в 2012 году. Дизельный 4,5-литровый мотор мощностью 303 л. с., автоматическая трансмиссия, постоянный полный привод с блокировкой Haldex, понижающая передача, задняя подвеска зависимая, передняя независимая — классика жанра. Тяжёлая, мощная, надёжная, с потрясающей артикуляцией, длинным списком электронных ассистентов, но сохранившая дух «восьмидесятки» или, если угодно, «стопятой» Toyota. Она просто зовёт в дорогу, намекая, что асфальт — это ещё не всё. И дорог этому Land Cruiser хватило, как и направлений. Внедорожник даже поучаствовал в качестве пресс-кара в рейде «Шёлковый путь — 2016». Тогда он получил первый опыт внедорожной подготовки для беспроблемной езды по степям и пустыням маршрута гонки.

После нескольких вариантов резины выбран оптимальный General Tire Grabber X3, на котором внедорожник эксплуатируется до сих пор.

Подвеска получила 2-дюймовый лифт Ironman, включающий замену и пружин (плюс 50 кг передние и плюс 300 — задние), а также усиленных амортизаторов.

Силовые пороги «РИФ».

Электрическая лебёдка Superwinch Talon 12000 установлена в штатный бампер, укомплектована 20-метровым синтетическим тросом сечением 12 мм, алюминиевым клюзом. Штекер для пульта выведен в салон, установлен дистанционный выключатель плюса Gruner.

Дополнительный топливный бак от тверской компании «САМоВАР» на 110 литров установлен на месте штатного запасного колеса. Заправка основного и дополнительного топливных баков производится через единую заливную горловину. В экспедиционном режиме запаса топлива хватает примерно на 1300 км пробега.

Запасное колесо подвесили на калитку «РИФ», смонтированную на штатный бампер. В калитку интегрирован фаркоп под американский квадрат.

Выключатель массы выведен в салон.

Защита днища из композитных материалов закрывает картер двигателя, АКП и РК.

Кронштейн с двумя светодиодными фарами дальнего света Starled 15280A установлен на штатный передний бампер.

Силовые пороги.

Чип-тюнинг двигателя.

Шноркель с насадкой «циклон» защищает мотор от пыли.

Двухдиапазонная УКВ-радиостанция Yaesu FT-7900R.

Инвертор DC/AC, 12 В/3000 Вт «СибВольт 3012».

Дополнительный радиатор охлаждает масло АКПП, а индикатор его температуры выведен в салон.

Крепления двух трёхлитровых огнетушителей смонтированы на местах крепления ручек на уровне третьего ряда сидений.

С тех пор пробег Land Cruiser 200 вырос до 180 тысяч километров, причём далеко не все из которых прошли по дорогам с улучшенным покрытием. Вместе с пробегом менялась и подготовка: обвес, защита, подвеска. Разве что шины остались того же бренда и модели — General Tire Grabber X3. За сотни километров эксплуатации по асфальту и самому разному бездорожью выяснилось, что более подходящую резину для экспедиционного внедорожника найти очень не просто. Требований множество, некоторые противоречивы. Надо обеспечить проходимость на слабых грунтах и управляемость на мокром покрытии, износостойкость и низкий шум, экономичность и стабильность характеристик, одинаково в очень широком диапазоне температур. Grabber X3 соответствовали всем: за 16 тысяч километров среднего и злого бездорожья износ протектора составил 3 мм. А ещё оказались вполне доступными по цене.

Новый обвес, который получил имя собственное, «Шикари», оказался не только красив, но и практичен. Улучшились параметры геометрической проходимости, а там, где угла въезда всё же не хватит, можно не бояться за сохранность бампера — это доказала жёсткая практика. Например, каменистые дороги Арарата, болота Дигора, колея и горы Вана. Если вы поищете в сети экспедиции Red Off-road, то легко убедитесь, что «Шикари» — это не декорация. Хотя выглядит, согласитесь, как будто со стенда тюнингового шоу SEMA! Это, кстати, здорово, когда подготовленные внедорожники не просто брутальны или подчёркнуто функциональны, а захватывающе красивы!

Текст Игорь Губарь