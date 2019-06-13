Mazda Кунцево празднует своё 20-летие! 

В этом году дилерскому центру Mazda Кунцево, который входит в крупную группу компаний ТЦ Кунцево, исполнилось 20 лет. Дилерский центр существует с 1999 года и за это время накопил большой опыт в продажах и обслуживании автомобилей Mazda. В конце 2018 года завершилась реконструкция шоурума по новым стандартам японского бренда. Созданная доброжелательная атмосфера в Mazda Кунцево помогает выбрать новый автомобиль или с пользой провести время во время прохождения технического обслуживания.

В честь 20-летия в дилерском центре действуют праздничные выгоды: 20 а/м из закрытого списка на уникальных условиях и скидка 60% на сервисные работы Mazda.

Приезжайте к нам, чтобы получить все подарки от Mazda Кунцево и поздравить с такой красивой датой. Спешите, такое бывает только раз в 20 лет!