Subaru XV «Tokyo». Частица столицы Японии в России

Компания Subaru представила специальную версию одного из своих бестселлеров Subaru XV – «Tokyo», которая была разработана на основе актуальной комплектации Premium ES.

От стандартной версии её отличает специально разработанный пакет экстерьера, который включает в себя декоративные накладки на передний и задний бампера, пороги, а также защитную пленку по низу дверей, с логотипом XV.

На задней стойке расположен шильдик «Tokyo», указывающий на специальную версию кроссовера.

В качестве дополнения, в интерьере также используются декоративные накладки на внутреннюю часть порогов и багажного отделения, которые сочетаются с текстильными ковриками и вышивкой на передних подголовниках с названием версии. Кроме этого, Subaru XV «Tokyo» дополнительно оснащается аудиосистемой Harman с десятью динамиками.

В качестве силового агрегата в спецверсии используется двухлитровый горизонтально-оппозитный двигатель, мощностью 150 л.с., который агрегатируется с вариатором Lineartronic.

Как и все Subaru на российском рынке, новая версия оснащена системой полного привода Symmetrical AWD, а также системой помощи водителю EyeSight.

Subaru XV «Tokyo» доступна в трёх цветах кузова: синий Quartz Blue Pearl, красный Pure Red и оранжевый Sunshine Orange.

Продажи автомобиля начнутся в середине июля, а официальные дилеры начнут приём заказов сегодня, с 13 июня. Цена автомобиля в специальной версии составит 2 369 900 руб.