Новая Lada 4×4 появится позже, чем ожидалось

Слухи о том, что на АвтоВАЗе готовят к выходу новое поколение культового внедорожника Lada 4×4 всплывают с завидной регулярностью с момента премьеры концепта Vision на Московском автосалоне. Однако, в Тольятти, похоже, пока не знают, что делать с этим проектом.

Нынешний руководитель АвтоВАЗа Ив Каракатзанис, подхвативший знамя Николя Мора около года назад, вынужден во многом следовать заданной Мором политике, в том числе и по тем вопросам, которые касаются модельного ряда. Между тем, нашумевший проект Lada 4×4 Vision был представлен еще в 2018 году, и с тех пор, похоже, то ли отложен в долгий ящик, то ли отправлен на доработку.

Как заявил Каракатзанис в интервью изданию «Ведомости», на данный момент в руководстве предприятия обсуждается вопрос, на какой именно платформе будет разрабатываться «новая Нива». Как сообщали ранее источники разной степени авторитетности, в качестве основного донора платформы для Lada 4×4 нового поколения рассматривался Renault Duster, но прямого подтверждения этой информации не удалось получить и сейчас.

Нельзя исключать, к примеру, такого варианта развития ситуации, по которому новую Lada 4×4 возведут на платформе, аналогичной «тележке» Renault Arkana. Она, в свою очередь, представляет собой основательно доработанную платформу «Дастера», в которой более половины компонентов, по официальному заявлению, новые. С другой стороны, речь может идти и об использовании платформы нынешней «Нивы» в тотально модернизированном варианте.

Так или иначе, как отметил Ив Каракатзанис, ждать появления новой Lada 4×4 не стоит ранее 2022 года – а учитывая, что ее создание до сих пор находится на стадии обсуждения технической концепции, то и позже. При этом, что интересно, в Тольятти уже продумывают возможность параллельного сосуществования в шоу-румах дилеров Lada обоих поколений знаменитого внедорожника.

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