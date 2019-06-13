Aston Martin начал выпуск первого кроссовера

Завод в Сейнт-Атане начал выпуск прототипов Aston Martin DBX

Компания Aston Martin начала производство тестовых экземпляров первого кроссовера – DBX. Автомобили сходят с конвейера нового завода марки, расположенного на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил в британском Сейнт-Атане.

Кроссовер Aston Martin DBX рассекретят в конце 2019 года, а в первой половине 2020-го на конвейер встанут серийные экземпляры модели. К 2022 году к вседорожнику присоединятся новые «Лагонды», которые будут построены в стилистике концептов Vision и All-Terrain.

Новинку построят на новой платформе, которую впоследствии будут использовать для электрических моделей марки Lagonda. Кроссовер получит бензиновую битурбо «восьмерку» Mercedes-AMG объемом четыре литра и мощностью около 510 сил, а также 750-сильный двигатель V12. Не исключено, что у модели появится и гибридная силовая установка.

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