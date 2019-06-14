Внедорожник Mahindra Roxor разжился «автоматом»

Внедорожник Mahindra Roxor получил «автомат», которым скоро обзаведётся УАЗ Патриот

Индийский вездеход Mahindra Roxor год назад вышел на американский рынок с полным приводом, турбодизелем 2.5 (62 л.с., 195 Н•м) и пятиступенчатой «механикой». Отсутствие допуска на дороги общего пользования компенсируется привлекательными ценами от $15 999 (1,03 млн рублей). Теперь модель доступна с шестидиапазонным «автоматом» за $18 999 (1,22 млн). Доплата аж в $3000 многих удивила («восьмиступка» на Jeep Wrangler стоит $2000), но ничего не поделаешь.

Внедрению двухпедальной версии посвящена ограниченная спецсерия Roxor A/T, оценённая в $19 599 (1,26 млн рублей). Её среди прочего отличают чёрная матовая решётка и наклейки на капоте. Поставщиком «автомата» выступает французская фирма Punch Powerglide. Похоже, это та же самая гидромеханическая коробка GM 6L50, которой скоро обзаведётся УАЗ Патриот.

Группа FCA, пытавшаяся заблокировать продажи Роксора из-за его сходства с Джипами, не добилась успеха — торговая комиссия США не выявила каких-либо нарушений. Между тем Mahindra готовится представить американцам другие свои модели. Следующей, похоже, станет компактвэн Marazzo. Кроме того, компания рассчитывает выиграть контракт от почтовой службы США на шесть миллиардов долларов. Пока Mahindra входит в пятёрку финалистов, решение может быть принято в этом году.

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