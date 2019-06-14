Fisker сделает кроссовер с поворотниками на задних стойках

Компания подготовит к декабрю конкурента Tesla Model Y
Компания Fisker, основанная автомобильным дизайнером Хенриком Фискером, опубликовала тизер новой модели, которая станет конкурировать с компактным кроссовером Tesla Model Y. Судя по изображению, автомобиль получит необычные повторители поворотинков сзади – они расположатся на задней стойке.
По словам Фискера, такое расположение поворотников улучшает безопасности, поскольку они находятся в самом высоком положении и их лучше видно всем участникам движения. В середине марта марка также показала дизайн передней части кузова будущего кроссовера. Тогда же компания распространила и некоторые подробности о модели.
Так, стало известно, что кроссовер получит двухмоторную электрическую силовую установку, блок батарей емкостью 80 киловатт-часов, просторный салон, огромный проекционный дисплей и интеллектуальный интерфейс бортовой системы, а также съемную секцию крыши.
Премьера электрического кроссовера состоится в декабре этого года.
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