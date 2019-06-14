Хроники ГИБДД. Вот вам ещё пачка ограничений!

Как прекрасно жить, ездить и осознавать, что о тебе кто-то думает. Думают все, в чью зону ответственности входит вроде бы обязанность обеспечить безопасность передвижения. Но мы-то с вами знаем, что на безопасность надо всё время «скидываться». Новый повод собрать дополнительные средства — грядущее пополнение в модельном ряду проверочной техники у инспекторов ДПС. Руководство ГИБДД хочет проверять водителей на опьянение не только традиционными алкотестерами, но ещё и получить разрешение проводить экспресс-анализы слюны. Якобы это даст возможность более точно выявлять случаи употребления подозреваемым наркотических веществ, которые нельзя определить по пробам выдыхаемого воздуха.

Употребление опиатов, героина, кокаина, марихуаны — это, конечно же, очень плохо. Но мало кто задумывается, что эти же приборы могут показать остатки и вполне безобидных обезболивающих средств. Некоторые из них отпускаются по рецептам, так как могут содержать кодеин. Если прибор определит содержание в слюне кодеина и его производных — лишения не избежать. Никто не будет разбираться в медицинских показаниях, в официальных разрешениях. Если водитель употреблял что-то запрещённое, его лишат прав. Судебная система в этом случае обеспечит своевременное пополнение статистических данных, а высшие чины, в свою очередь, отчитаются об увеличении раскрытия и повышении уровня безопасности на дорогах.

Тем временем Верховый суд РФ озаботился проблемой грязных номеров. Оказывается, у судей рангом пониже «регулярно возникают вопросы» по трактованию 12-й главы КоАП «Административные правонарушения в области дорожного движения». За залепленные снегом или грязью номера предусмотрено наказание вплоть до лишения водительских прав, и никак иначе подобные прецеденты трактовать теперь не будут.

Кроме того, сделать номера нечитаемыми могут и всяческие механические приспособления — рекламу о магнитах и прочих штучках, которые помогут перевернуть номер с пульта, видели многие. В случае если ИДПС зафиксируют и докажут их использование, ответственность последует та же: лишение прав на полгода.

Сюда же попадают и хитрецы, стирающие светоотражающий слой на номерных плашках или дорисовывающие новые символы. Такие случаи отныне будут квалифицироваться как управление автомобилем с подложными номерами и наказываться лишением прав сроком до одного года. Без вариантов.

Любителей установки дополнительного света тоже ждут санкции. Под запрет попадут все устройства, инсталлированные на передней части автомобиля. То есть нельзя ставить не только «мигалки» и прочие спецсигналы, но и вполне безобидные противотуманки и даже некоторые виды ДХО, если заводская конфигурация машины их не предусматривает.

Но есть и один приятный момент. Наконец-то уточнили порядок рассмотрения случаев, когда водители не уступили дорогу «обочечникам». Теперь по директиве Верховного суда таких водителей наказывать нельзя, даже если они выезжали с перекрёстка со знаком «Уступи дорогу».

В Госдуме же решили усовершенствовать механизм списания штрафов за нарушение ПДД. Законопроект уже прошёл первое чтение и был одобрен. Вскоре, после окончательного принятия, Федеральная служба судебных приставов сможет сама, без санкции владельца, списывать штрафы с банковских карт нарушителей. Нововведения в систему «сбора средств» заработают уже в этом году. В эффективности данной инициативы сомневаться не приходится: ФССП, пожалуй, одна из немногих служб, работающих на редкость грамотно. Так что теперь многие не смогут даже обжаловать сам штраф, а средства будут уже взысканы. Процедура обжалования усложнится. Ура…

Пока что представители ФССП уверяют, что списывание средств будет производиться в установленные законом сроки, то есть спустя 71 день после вынесения постановления. Если же на счёте не окажется средств, должникам грозит отказ в праве выезда за границу, отказ в выдаче резидентного разрешения или разрешения для многодетных семей.

Ну и традиционная «вишенка на торте»: в будущем могут ввести новые ограничения для тех, кто каким-то образом несмотря на все вышеописанные законодательные инициативы умудрится-таки не оплатить штрафы вовремя. МВД будет отказывать этим несознательным элементам в замене водительских удостоверений и даже налагать ограничения на регдействия с ТС. В общем, передвижение по всем дорогам у нас будет платным. Камеры, «Платон» — это ещё цветочки…

Текст Евгений Липовицкий