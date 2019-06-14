Особая привилегия для тех, кто планирует покупку Porsche Macan 

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Порше Центр Москва готов усилить Вашу радость от покупки нового Porsche Macan особым предложением.

Теперь при сдаче Вашего автомобиля в трейд—ин Вы получаете не только выгодные условия, но и дополнительный бонус:

за авто мобиль марки Porsche 200 000 рублей;

за авто мобили всех друг их мар ок 150 000 рублей.

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Порше Центр Москва – единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьёзный аргумент, чтобы приобрести новый Porsche именно здесь.

Ждём Вас по адресу:

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10