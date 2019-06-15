МАЗ официально представил «мазубрика»

В Минске на выставке БАМАП-2019 состоялась официальная презентация нового семейства малотоннажников Минского автозавода

«Мазубрики» (как успели прозвать белорусскую новинку острословы) — это лицензионные китайские фургончики JAC Sunray, которые внешне напоминают Mercedes Sprinter предыдущего поколения. Выпуск LCV под маркой МАЗ налажен на брестском заводе Брестмаш, где будут собирать фургоны и микроавтобусы.

Машинокомплекты, из которых собирают новые машины, приходят из Китая. Как сообщает «Авторевю», в настоящее время закуплено 100 единиц, из них 50 уже собраны. На текущем этапе применение белорусских комплектующих минимально, однако локализация малотоннажников всё же запланирована.

Новинка оснащается 150-сильным турбодизелем JAC, с которым работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Габаритные размеры: длина — 6 000 мм; ширина — 2 100; высота — 2 800 мм. Колёсная база — 3 570 мм. Полная масса — 4 050 кг, следовательно, для управления таким грузовичком требуются права категории «С».

Это создает массу дополнительных сложностей. Начиная от поиска водителей и заканчивая передвижением по дорогам. Грузовикам запрещён проезд по центральным улицам большинства городов, а в Беларуси они ещё обязаны платить за проезд по ключевым магистралям. Поэтому вскоре должна появиться версия «под категорию “В”».

По поводу выхода новых микроавтобусов и фургонов на российский рынок представители марки хранят молчание. Похоже, на заводе опасаются, что российский рынок плотно заполнен Газелями, и неизвестная модель не найдёт достаточного числа клиентов.

Зато, наконец, объявлены белорусские цены. В Беларуси за микроавтобус МАЗ-281040 придется отдать чуть больше 62 000 белорусских рублей, что эквивалентно почти двум миллионам российских рублей. За фургон МАЗ-365022 просят чуть меньше — 56 500 белорусских рублей (около 1,8 млн российских рублей).

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