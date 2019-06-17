Из Австралии с любовью

Австралийский производитель пружин, амортизаторов и других компонентов подвески Dobinsons Spring & Suspension существенно увеличил ассортимент, поставляемый в Россию. Dobinsons Spring & Suspension специализируется на производстве и проектировании пружин, рессор и других компонентов подвески. Бренд бы основан в 1953 году Регом Добинсоном и на данный момент является ведущим австралийским поставщиком пружин и рессор.

Собственное производство в Квинсленде, Австралия, гарантирует высокий уровень качества. Кроме того, австралийская компания исповедует принцип производства своими силами – вся продукция производится на собственных мощностях, а не у OEM-поставщиков.

На данный момент в ассортименте Dobinsons Spring & Suspension представлены уже более 13000 типов пружин, рессор и амортизаторов. На сайте компании можно подобрать детали практически к любому современному внедорожнику или кроссоверу. Ассортимент постоянно пополняется благодаря собственной проектной базе и полному комплексу проектирования с использованием компьютерного моделирования. Самая популярная продукция Dobinsons Spring & Suspension — усиленные пружины и рессоры выпускаемые по горячекатанной технологии, которые теперь доступны российским любителям полноприводных автомобилей в полном объёме. Амортизаторы представлены в двух продуктовых линейках: газонаполенные двухтрубные и профессиональная серия масляных амортизаторов с выносным компенсационным бачком.