Готов покорять дороги и сердца. INFINITI QX50. Узнайте больше 

Что же может быть лучше кроссоверов? Вот уже больше 15 лет они безоговорочно правят бал, задавая тренды и моду на автомобильном рынке.

Но как же так вышло? Чем же они покорили мир?

Всё просто – дело в балансе! В идеальном балансе между ценой и качеством. Покупая современный кроссовер, Вы становитесь владельцем автомобиля, который отлично подходит как для городских условий, так и для поездок за город. Добавьте к этому их вместительность (5–7 мест), комфортабельность, высокую посадку, хорошее дорожное освещение и полный привод, и Вы получите автомобиль, который станет отличным решением как для больших семей, так и для любителей поездок одному.

Но когда Вы выбираете кроссовер, встаёт сложный выбор – какая же модель станет Вашей?

Среди множества вариантов мы предлагаем Вам выбрать модель, которая даст фору даже самым крутым премиальным конкурентам в сегменте, не забыв при этом остаться «автомобилем по бюджету».

Встречайте – INFINITI QX50.

Давайте поближе взглянем на эту модель – в ней сразу чувствуется бунтарский дух и спортивный настрой: капот с волнообразной линией элегантно переходит в боковую линию кузова, формируя мускулистый и стремительный силуэт. Прибавьте к этому светодиодные фары, 20-дюймовые легкосплавные диски, атлетичную решётку радиатора и Вы получите облик, который невозможно перепутать ни с кем другим.

Да, харизмы INFINITI QX50 не занимать! Но что же скрывается у него внутри? И нет, мы сейчас не имеем в виду его цвет руля – к этому мы ещё вернёмся. Речь скорее про его сердце.

Характеристики INFINITI QX50 впечатляют: на этот кроссовер устанавливается первый в мире серийный мотор VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Применение инновационных технологий позволило достичь гармонии мощности и топливной экономичности. Производительность его двухлитрового двигателя – 249 л.с., пиковая скорость составляет 220 км/ч, а разгон до «сотни» займет 7,3 с.

Теперь, когда мы знаем, как выглядит INFINITI QX50 и на что он способен, пришло время показать, что у него внутри. А показать есть что!

Интерьер INFINITI QX50 полон деталей, которые делают этот автомобиль максимально комфортным, функциональным и по-настоящему роскошным: передняя панель получила два современных цветных дисплея: верхний на 8 дюймов отвечает за навигацию и настройки кроссовера, нижний на 7 дюймов – за мультимедиа и климат-контроль. Также INFINITI QX50 готов предложить Вам аудиосистему Bose, полностью кожаную отделку салона, передние спортивные кресла, фоновую светодиодную подсветку салона, Android Auto, Apple CarPlay и огромный набор суперсовременного оборудования, обеспечивающего безопасность, комфорт и развлечение водителя и его спутников.

INFINITI QX50 – автомобиль, который, то что называется, «оставляет впечатление». Своим качеством. Характеристиками. Инновационностью.

Автоцентр на Таганке и в Люблино предлагает Вам стать владельцем INFINITI с выгодой до 1 205 000 рублей.

В нашем дилерском центре каждого клиента ждут индивидуальный подход и уникальные условия.

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Автоцентр на Таганке и в Люблино

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