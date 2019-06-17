LADA Vesta Cross. Кросс в Северную столицу

Санкт-Петербург как конечная точка маршрута, майские праздники как временной отрезок, и Lada Vesta Cross как испытание на стойкость к предрассудкам

Забирая ключи от достаточно эффектного, но всё же отечественного автомобиля, меня не покидала мысль, которая и должна была поселиться в голове средне статистического человека, давно не ездившего на российской технике: впереди минимум 1600 километров, будет ли комфортно, доедем ли, и насколько в целом Vesta Cross способна оправдать оказанное ей высокое доверие? При этом не могу отнести себя к людям, склонным хаять всё что сделано в нашей стране. Скорее наоборот, считаю, что мы многое умеем и можем, когда захотим, но относится ли все это к Lada Vesta Cross? Вот это и предстояло выяснить.

С точки зрения дизайна исполнение Cross наконец-то стало выглядеть не только самобытно, но законченно и даже красиво. Если обычная Vesta с некоторых ракурсов смотрится перемудрённой, а с других простоватой, то Cross, со всеми его чёрными накладками, 17-дюймовыми дисками, шинами Pirelli 205/50 и ярким цветом кузова избавился от всех комплексов. Оригинальные проштамповки боковин с чёрной опоясывающей линией пластика обрели законченность и заиграли совершенно по-другому. Задние фонари органично сочетаются с серебристой вставкой нижней части бампера и вписанной в неё насадкой глушителя. Передняя часть машины с тёмной центральной частью и притчей во языцех — икс-образным обрамлением, и та смогла удержаться на тонкой грани между кичем и банальностью, несмотря на то, что в неё вписано всё, начиная от противотуманных фар и хрома, заканчивая серебряной вставкой и огромной эмблемой. Все эти комментарии можно назвать вкусовщиной, но нельзя не отметить, что машина выглядит хорошо и зачастую даже лучше своих конкурентов. Особенно в версии универсал, за которой уже выстроилась очередь из покупателей. Свежий и не избитый образ, который наконец-то пришелся ко времени, а не запоздал на пять-десять лет.

Если в подходе к внешности заметны французские мотивы, то первые километры за рулем меня не покидала ассоциации со Smart, а точнее с характерным алгоритмом работы его трансмиссии. Слов о «чудесной» коробке выбранной АвтоВАЗом в качестве альтернативы механической КП сказано не мало. Добавлю, что если вы выбираете комплектацию с роботом, то получаете запаздывания при переключениях и необходимость ставить автомобиль на ручной тормоз каждый раз, когда вы покидаете машину, так как режима паркинг в коробке не предусмотрено. Но вот что характерно – после недолгого привыкания к алгоритму работы, я перестал замечать нюансы функционирования узла и без излишних дёрганий и дискомфорта находил всё что нужно во всём рабочем диапазоне двигателя, разыскав там все положенные 122 лошадиные силы. Единственный вопрос, который остался у меня к разработчикам — почему нельзя было при помощи тормозной системы устранить эффект отката назад, когда машина трогается в горку? У версии с механической коробкой функция противоотката есть.

Скептическое отношение к машине в начале нашего путешествия, по мере продвижения к Северной столице стало постепенно улетучивается. Рычаг коробки, хотя по ассоциациям его больше хочется назвать джойстиком, оказался удобен в использовании, усилия чёткие и не навязчивые, и дёрганье ручника при парковке как-то само собой вошло в привычку. Пусть я услышу множество недовольных реплик, но машина километр за километром всё больше заставляла воспринимать её всерьёз, без предвзятости и шуточек. В первую очередь благодаря шасси и общему поведению на разных типах покрытия. Энергоемкая и упругая подвеска, всегда готовая обработать любую неровность без лишней тряски, отзывчивое рулевое управление и общая сбалансированность. Дошло до того, что ранним утром вереница пустых дорожных развязок была пройдена с заметным азартом. Хороший зацеп шин, чёткие следования траектории и приемлемый характер 1.8 литрового мотора, который, правда, лучше держать в тонусе оборотов. Для гражданской машины неплохо, особенно с точки зрения подвески. На идеальном асфальте платной дороги машина, пока могла, ехала с учетом ограничений и допустимой погрешности на предельно разрешённой скорости 130-150 км/ч, но так продолжалось не долго. Трасса, как оказалось, таила в себе самую настоящую ловушку из-за которой мы добирались до Санкт-Петербурга рекордные по продолжительности 14 часов.

Не спешите радоваться те, кто ожидает чернухи в отношении автомобиля — он за время всей поездки в итоге не подвёл нас ни разу. А вот чудовищные пробки, которые случились из-за откровенного разгильдяйства людей на местах, удивили изрядно. В прошлом году платная дорога, даже в её недостроенном виде, была буквально спасением, позволяя добраться до Питера за пять с половиной часов. В этот раз ситуация была прямо противоположной. На первом участке мы простояли три часа, так как ремонтники в дни пиковой нагрузки майских каникул решили перекрыть платную часть, отправив всех на бесплатный участок. А на нём устроили ремонт моста, оставив по одной полосе в каждую сторону! В итоге две самые загруженные магистрали были буквально завязаны в транспортный узел. На четвёртом часу простоя в бесконечной веренице машин, в голове пробегали ассоциации с настоящей диверсией. Ни единого предупреждения заранее о сложной дорожной ситуации, никаких вариантов объезда… Машина, к её чести, не досаждала, и как могла старалась сохранить комфорт с помошью удачно реализованного климат контроля с простым и понятным алгоритмом и мягким характером работы. Кондиционер действительно охлаждал воздух а не стремился выдуть из вас все сопли. В целом, откровенных просчётов в эргономике салона и приборной панели в частности обнаружено не было. Основные органы управления расположены удобно, и за всю поездку скрипов или грохота пластика услышать не довелось. Есть вопросы к резким цветовым решениям ярких оранжевых вставок, но этот нюанс можно подстроить под себя выбором комплектации. Мультимедийная система, содержащая в себе навигацию, BlueTooth и прочие радости хорошо справляется со своими обязанностями, но её сильно бликующий на солнце экран и невнятный тачскрин-монитор, который срабатывал через раз, заставляют проявлять чудеса корректности в обращении. Так и подмывает кинуть камень в огород разработчиков с просьбой довести конструкцию.

После первой пробки и двадцатиминутного отдыха в придорожном кафе, несколько следующих часов подарили свободное движение по новому платному участку. Хорошая курсовая устойчивость машины, понятный и удобный круиз контроль позволили немного расслабиться, и изучить динамику расхода топлива в зависимости от режимов движения. В целом сочетание 1.8 литрового 122-сильного двигателя с крутящим моментом в 170 Нм и роботизированной трансмиссии получилась достаточным для стандартной легковой машины, хотя разгон до ста километров за 12.7 секунды космическим не назовёшь. В городских режимах расход с моим стилем езды держался на отметке 10-11 литров. Перегоны по трассе, в зависимости от выбранной скорости, показали потребление от 7 до 11 литров на сто километров. В итоге самым экономически выгодным оказался диапазон скоростей от 120 до 130 км/ч, когда бортовой компьютер позволял проехать на полном баке около 700 километров. Этот показатель можно сильно ухудшить, если поехать быстрее, но мы старались не выходить за разрешённые законом рамки и потому вторая напасть платной трассы, как раз связанная с топливом, подкралась незаметно. Увидев на первых заправках некоторое скопление машин мы, посмотрев на свои «чуть меньше половины бака», спокойно поехали дальше. С каждой новой заправкой ситуация усугублялась, пока на подъездах к Новгороду очереди не растянулись на километр! К тому моменту у нас уже загорелась лампочка уровня топлива и, естественно, никакой канистры с бензином, учитывая статус дороги и отсутствие подобных проблем в прошлом, у нас не было. Следующие два часа простоя между двумя крупнейшими городами страны впервые в моей автомобильной практике случились из-за очереди за бензином. Совершенно недоумевая от такого факта, мы наблюдали со стороны весь спектр человеческих эмоций. И попытки откровенного быдла пролезть вперёд, и предложения перекупить бензин по двойной цене, и очередь людей с канистрами, которых активисты народного порядка чуть позже не подпускали к заправочным пистолетам. Проблема в том, что заправки на платной трассе по сути своей временные, и располагают одним заправщиком и тремя-четырьмя пистолетами на все виды топлива сразу. Естественно, такая эрзац-бензоколонка не способна справиться с потоком машин. А люди, опять же не предупреждённые, вынуждены стоять в огромных очередях. Остаётся лишь сказать спасибо заправщикам, которые стоически переносили все вопли и крики недовольных граждан и, как могли, помогали скорейшему пропуску автомобилей. На дороге ведётся строительство нескольких полноценных стационарных заправочных станций с большой пропускной способностью, и подобная проблема в будущем исчезнет. Но почему нельзя было банально предупредить водителей при помощи всё тех же информационных табло, которые в изобилии расположены на этой дороге?

К моменту решения проблемы с топливом, мы уже смирились с тем что все планы на вечер можно отменять и главное — просто добраться до гостиницы. Пять часов непрогнозируемых пробок были приличным испытанием, и Vesta имела все шансы угодить под горячую руку разгневанного водителя. Но, к нашему удивлению, машина напротив сглаживала тяготы. Комфорта салона прошёл самое суровое испытание — после часовых «заседаний» спина чувствовала себя нормально, BlueTooth работал, воспроизводя нужную музыку, а климат-контроль контролировал всё что ему положено. Настырный навигатор, который при съезде с платного участка увёл нас в объезд дальнейшей пробки по уставшей грунтовке, даже не понял, что в итоге сослужил хорошую службу. После монотонной езды и вынужденного простоя мы вырвались на оперативный простор, на некоторых участках которого скорость машины держалась на отметке 40-60 км/ч. Подвеска, которая на асфальте показала себя в выгодном свете, со сменой условий не утратила своих качеств. Рытвины и выбоины пролетались на ура, гравийные участки отрабатывались без излишней дрожи и тряски в салоне. А чёрный пластик юбок отлично гасил вылетающие из-под колёс камни без последствий для лакового покрытия нижней части кузова. При этом мы не ломали технику, а уверенно ехали в её рабочей зоне, с поправкой на 50 профиль шин и литые диски. Машина в первую очередь отличается от обычной Vesta пружинами и амортизаторами, которые позволили увеличить дорожный просвет до внушительных 203 мм. И на подобных направлениях они оказываются как нельзя кстати. В нескольких местах мы проезжали по откровенно гиблым лужам ходом и с честью выскочили из внушительной колеи. Да, на Кроссе нельзя штурмовать серьёзное бездорожье, ведь он моноприводный, на асфальтовых шинах, и сделан для других нужд. Но, съехать с дороги к загородному участку, уверенно двигаться по разбитым направлениям и в целом лишний раз не задумываться о высоте лежачего полицейского для него — то что доктор прописал. Единственный нюанс, который вылез на грунтовке, это стук при проезде особенно сильных неровностей, похожий на звук удара глушителя по днищу. Думаю, решается заменой резинок на более жёсткие.

Чем ближе мы подъезжали к городу на Неве, тем больше казалось, что все эти пробки и абсолютно различные условия передвижения были не случайны. Благодаря им характер машины и её универсальность раскрылись в максимально сжатые сроки. Vesta Cross получилась самодостаточной и интересной, пускай и не без огрехов. Даже в чопорных городах-милионниках покупатели голосуют за неё рублем. Меньше чем за пять дней мы встретили на дороге более 30 «кроссовых» машин, которые удачно смотрятся в кузове седан, и ещё лучше в версии «универсал». Паркуясь поздним вечером у современного отеля, расположенного на берегу Невы, и смотря на картинку камеры заднего вида в уже не бликующем экране мультимедиа я подумал — это ощутимый шаг вперёд от всего что было. Новый, современный, за который просят больше денег. Но, даже при цене в более чем 850 000 рублей за подобную комплектацию, она заслуживает место под солнцем. Пусть у неё не очень хорошая шумоизоляция, и на высоких скоростях слышно завывание ветра. Пусть в головах многих до сих пор «престижнее» купить какого угодно корейца. Но отрицать тот факт, что эта машина получилась весьма неплохой, уже не удастся. И приятно, что она сделана в России. Кстати, за эти деньги, помимо камеры заднего вида, климат контроля и цветного тачскрин-монитора, вы получите подушки безопасности, парктроник, обогрев лобового стекла и задних сидений, трёхступенчатый обогрев передних сидений, два ­USB-порта, и даже датчик дождя. Не верится, что всё это отныне можно сказать про Ладу, не так ли?

Текст и фото Дмитрий Колотилин