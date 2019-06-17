Стартовала сборка кроссовера Aston Martin DBX

На новом заводе в Сент-Атане, что в британском Уэльсе, компания Aston Martin начала сборку своего первого кроссовера. Правда, до начала продаж DBX еще далеко: пока на заводе собирают предсерийные прототипы и осваиваются с конвейером.

Новый завод компания Aston Martin построила на территории, ранее принадлежавшей Министерству обороны, и кроссовер DBX станет не только первым кроссовером марки, но и первой моделью, которая будет выпускаться на этом предприятии. Позже британцы начнут на этом же заводе собирать электрический Rapid E. Кроме того, здесь же планируется наладить и производство автомобилей роскошного суббренда Lagonda – также с электрическими силовыми установками. Пока же на заводе работают всего около 200 человек.

Между тем, Aston Martin не спешит рассекречивать технические характеристики своего вседорожника: официальная премьера состоится только в конце года. По предварительным данным, DBX появится на рынке с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом от Mercedes-AMG, который сможет развивать чуть более 500 л.с. Однако, не исключено, что в будущем вседорожник получит как 750-сильный V12 собственной разработки, так и гибридную силовую установку.

Планы Aston Martin, очевидно, не включают участие серийного экземпляра DBX во франкфуртской международной выставке. Соответственно, можно предположить, что кроссовер дебютирует либо в ноябре в рамках автосалона в Лос-Анджелесе либо на отдельном специальном мероприятии.

Массовая серийная сборка конкурента Lamborghini Urus должна стартовать в первой половине следующего года.

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