Сертифицирована 7-местная версия Mitsubishi Outlander для России

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новую модификацию кроссовера Mitsubishi Outlander. Соответственно, стали известны и некоторые технические спецификации будущей новинки.

В ОТТС содержатся данные о двух исполнениях внедорожника, которые получат увеличенное количество посадочных мест. Судя по всему, отличаться они будут силовым агрегатом: один семиместный Outlander планируется оснащать 2-литровым мотором с отдачей в 146 л.с. и 196 Нм крутящего момента, второй – двигателем объемом 2,4 л, развивающим 167 л.с. и 222 Нм. Агрегатироваться оба двигателя будут с бесступенчатым вариатором с возможностью ручного переключения и, судя по всему, с безальтернативной системой полного привода.

Известен также и список опций, который, надо заметить, весьма широк. Поскольку документ выписан на семейство Outlander для России в целом, список бортового оборудования также относится ко всем возможным комплектациям кроссовера. Соответственно, вычислить, какие именно его пункты будут относиться к семиместным модификациям, пока не представляется возможным. Тем не менее, в нем содержатся, к примеру, электрозеркала, передние кресла с электрорегулировками и обогревом, климат-контроль, навигационная система, круиз-контроль, светодиодная оптика и ряд водительских ассистентов.

ОТТС начало действовать с 11 июня нынешнего года, но продажи семиместного «Аутлендера», по некоторым данным, стартуют только в третьем квартале нынешнего года.

Предположительно, доплата за пару дополнительных посадочных мест составит от 50 до 60 тысяч рублей, тогда как базовая стоимость кроссовера с 2-литровым мотором и полным приводом сейчас составляет 1 894 000 рублей. Выпускают «Аутлендеры» для российского рынка на заводе в Калуге.

Стоит отметить, что прекращает свое действие документ в августе 2021 года: считается, что к тому моменту на российский конвейер должен встать кроссовер нового поколения.

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