Продлеваем жизнь двигателя

Двигатель, как и любой другой сложный механизм имеет свой ресурс и в зависимости от условий эксплуатации и стиля вождения срок службы мотора может сокращаться. Первоочередная задача любого автомобилиста — позаботиться о том, чтобы максимально продлить жизнь двигателя, поскольку любая поломка этого агрегата приводит к серьёзным тратам. Компания Liqui Moly предлагает эффективное решение — антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec.

Это проверенная годами и прошедшая большое количество тестов присадка, существенно увеличивает ресурс двигателя. Использование Cera Tec может предотвратить повреждение мотора даже при утечке масла или перегреве. Продукт создан на основе соединения молибдена и уникального состава с «супер-скользкими» частичками керамики. Керамические микрочастицы создают прочнейший поверхностный слой, который существенно снижает трение в двигателе и обеспечивает максимальную защиту от износа. Благодаря уменьшению трения в моторе также достигается и снижение расхода топлива. Присадка защищает и при повышенных нагрузках, укрепляя стенки цилиндров и поверхности поршневых колец. Cera Tec показывает наилучший, по сравнению со многими конкурентами, результат снижения коэффициента трения, а эффект от применения виден сразу — приборы показывают снижение шума в децибелах, при этом вы сами сможете почувствовать, что мотор работает легче.

Эффекта от разового применения присадки хватает до 50 000 км пробега, при этом её действие сохраняется даже при регулярной смене масла и использовании промывок.

Особо стоит отметить универсальность продукта: Cera Tec абсолютно безопасен для всех типов агрегатов, включая турбированные двигатели, системы с каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами (DPF). Кроме того, присадка смешивается со всеми имеющимися в продаже моторными маслами и подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Особенно рекомендуется использовать с полновязкими маслами.

Cera Tec производится исключительно в Германии.