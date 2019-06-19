Силовой бампер KDT. Сертифицировано!

Компания KDT представляет новый передний композиционный бампер нового поколения для автомобиля Volkswagen Amarok. Внешне он практически не отличается от стандартного, выполняя при этом функцию силового. Изготовленный из комбинации композитных материалов толщиной 10 мм и стали, толщиной 4 мм, бампер оснащен проушинами из нержавеющей стали, которые можно использовать как упоры под реечный домкрат. Стальные детали бампера проходят пескоструйную обработку, покрываются цинковой грунтовкой и термоактивной порошковой краской черного цвета, детали из композитного материала поставляются неокрашенными.

Особенностью передних силовых бамперов KDT является то, что их можно устанавливать как на стандартные автомобили, так и на автомобили с произведенным боди-лифтом 40 мм. В бампере используются стандартные противотуманные фонари от штатного бампера Amarok, что позволяет избежать лишних трат. Также возможна установка скрытой лебёдки мощностью до 4300 кг, которая располагается под номерным знаком. Бампер KDT прошел сертификацию и полностью соответствует требованиям Техрегламента.