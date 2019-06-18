Первая ночь продаж этого лета в Тойота Центр Волгоградский

20 июня приглашаем Вас в дилерский центр Тойота Центр Волгоградский, где состоится первая ночь продаж этого лета!
По этому случаю 20 июня дилерский центр будет работать с 8:00 до 0:00!
Только в этот день Вас ждут:
- выгода до 730 000 рублей;
- обмен автомобиля на новый – выше рынка;
- кредит от 5,5%;
- более 500 автомобилей в наличии.
Звоните и будьте первым в гонке за лучшими предложениями этого лета:+7 (495) 777-77-14
Ждем Вас в Тойота Центр Волгоградский 20 июня!
Тойота Центр Волгоградский
Официальный дилер Toyota
Москва, Остаповский проезд вл. 4
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