Первая ночь продаж этого лета в Тойота Центр Волгоградский

20 июня приглашаем Вас в дилерский центр Тойота Центр Волгоградский, где состоится первая ночь продаж этого лета!

По этому случаю 20 июня дилерский центр будет работать с 8:00 до 0:00!

Только в этот день Вас ждут:

в ыгода до 730 000 рублей;

о бмен автомобиля на новый – в ыше рынка;

кредит от 5,5%;

более 500 автомобилей в наличии.

Звоните и будьте первым в гонке за лучшими предложениями этого лета:+7 (495) 777-77-14

Ждем Вас в Тойота Центр Волгоградский 20 июня!

Тойота Центр Волгоградский

Официальный дилер Toyota

Москва, Остаповский проезд вл. 4

www.toyota-volgogradskiy.ru