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Дилер-клуб   18 июня 2019   

Первая ночь продаж этого лета в Тойота Центр Волгоградский

20 июня приглашаем Вас в дилерский центр Тойота Центр Волгоградский, где состоится первая ночь продаж этого лета! 

 

По этому случаю 20 июня дилерский центр будет работать с 8:00 до 0:00! 

 

Только в этот день Вас ждут: 

  • выгода до 730 000 рублей; 
  • обмен автомобиля на новый выше рынка; 
  • кредит от 5,5%; 
  • более 500 автомобилей в наличии. 

 

 

Звоните и будьте первым в гонке за лучшими предложениями этого лета:+7 (495) 777-77-14 

 

Ждем Вас в Тойота Центр Волгоградский 20 июня! 

 

Тойота Центр Волгоградский 

Официальный дилер Toyota 

Москва, Остаповский проезд вл. 4 

www.toyota-volgogradskiy.ru 


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