У «Гелика» появилась версия, которая «сильнее времени»

В честь 40-летия G-класса Mercedes представил спецверсию внедорожника под названием Stronger Than Time

Для Stronger Than Time («Сильнее времени») полагается эксклюзивная отделка интерьера, притом клиент может выбрать один из трёх предложенных вариантов. Список отличий продолжают пакет AMG Line, включающий другой передний бампер и расширители колёсных арок, а также 20-дюймовые чёрные колёса AMG.

Кроме того, покупателя юбилейного «гелика» наверняка порадуют светодиодные фары, аудиосистема Burmester и полный комплект электронных ассистентов. В наружных зеркалах установлены лампочки, которые проецируют на асфальт логотип G-класса и название спецсерии.

К выходу юбилейной версии приурочен дебют версии G 400 d. Она оснащается турбодизелем 2.9 отдачей 330 л.с. (у G 350 d — 286 л.с.).

Кроме того, версия «Сильнее времени» предлагается для модификаций G 500 и G 63.

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